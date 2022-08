Alto Adige. Resia, Carezza e Monticolo fra misteri e magia della natura

L'Alto Adige e le sue montagne sono sinonimo quasi ovunque di scenari unici e indimenticabili. E indimenticabile è anche la torre campanaria di Curon, appartenente a una chiesa trecentesca e sommersa nel Lago di Resia. Per scoprirne la storia, ancora oggi avvolta da misteri irrisolti, basta affrontare la piacevolissima passeggiata che costeggia le sue acque cristalline. Da un luogo magico all'altro, il gioco di luci e colori che fanno del Lago di Carezza un luogo fiabesco ai piedi del massiccio del Latemar è qualcosa di imperdibile per chi soggiorna in Val D'Ega o si può concedere una deviazione di qualche km da Bolzano scendendo lungo l'Autostrada del Brennero. Altra tappa consigliabile è il Piccolo Lago di Monticolo, bacino semicircolare con un diametro di circa 300 metri (e un perimetro di 900 metri) immerso in un bosco di conifere e latifoglie nel comune di Appiano, lungo la Strada del Vino dell'Alto Adige.

