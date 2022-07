Alto Adige. In Val Gardena per scoprire dall'alto natura e arte

Nella cornice unica del Patrimonio Mondiale Unesco delle Dolomiti, a Ortisei e nel paesaggio circostante della Val Gardena, fino al 25 settembre 2022, si svolge Persons, l’ottava edizione della Biennale Gherdëina che presenta una serie di nuove installazioni, sculture, brani sonori, performance, opere tessili ed esperienze partecipative accanto a opere esistenti e storiche, in dialogo con il paesaggio unico della Val Gardena e delle Dolomiti. Così per tutta l’estate Bla manifestazione accompagna il pubblico con eventi collaterali: conversazioni, workshop con artiste e artisti, incontri e talk, passeggiate nei boschi alla scoperta della storia delle Dolomiti. Per chi ha voglia di avventura e desidera vivere la montagna con l'adrenalina addosso non c'è nulla di meglio che “buttarsi” - è proprio il caso di dire – in una delle super experience che l'Hotel Tyrol che da oltre 50 anni a Selva di Val Gardena è punto di riferimento per l'ospitalità gardenese. Scoprire la Val Gardena camminando attraverso le valli punteggiate di malghe e baite di legno per raggiugere una oppure ammirare dall'alto le imponenti cime dolomitiche, i laghetti di montagna e animali al pascolo, volando alti e liberi nel cielo come le aquile. Lo si può fare con il parapendio (paragliding), un tuffo nel blu decisamente emozionante. Dall'hotel, dopo un'entusiasmante escursione per raggiungere il sito di volo sul Mont de Sëura si inizia la discesa fino ad atterrare davanti al Monte Pana, sopra Santa Cristina in Val Gardena. La stessa sete d'avventura e adrenalina può essere soddisfatta anche con la zipline, un volo nel vuoto con la teleferica per sorvolare a gran velocità boschi e vallate. Nel volo non si è soli ma accompagnati da Gabriel Kostner, esperto pilota e soccorritore dell’Aiut Alpin Dolomites ed Elikos e l’ex sciatore Peter Runggaldier.

