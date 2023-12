Alto Adige: Villa Eden e l’elisir di lunga vita

Ha da sempre abbinato il benessere e il piacere di vivere al rigore scientifico di un approccio medicale. E’ su questo doppio binario che si sviluppa il percorso di Villa Eden, la clinical Spa di Merano, un 5 stelle lusso appartenente al circuito dei Leading Hotels of the World. La struttura, che ha conquistato le classifiche internazionali, non ultimo l’award health & Spa europeo 2023 come vincitore nella categoria Best Wellness Clinic, si prepara a lavorare intensamente per raggiungere il prossimo obiettivo: la stella Michelin con uno dei suoi tre ristoranti, The Tasting Room, grazie alla supervisione dello chef stellato, Marcello Corrado. La filosofia della struttura, guidata dalla proprietaria Angelika Schmid, è quella di migliorare la qualità della vita attraverso la prevenzione e la rigenerazione grazie ad uno staff medico che si avvale di una diagnostica raffinata per proporre un percorso fisico, dietetico, terapeutico su misura. Tra i trattamenti più caratteristici: il trattamento corpo calco, il detossinante nutriente, l’ossigeno ozono terapia, il più recente cellgym, fino alle iniezioni intravenose di un complesso multivitaminico personalizzato. In primavera Villa Eden proporrà ai suoi ospiti, dal 10 al 17 marzo, il programma “Energize Your Life” con il supporto del professor Ingo Froböse, che effettua ricerche sull’attività motoria e su come influisce, in abbinamento ad una sana alimentazione, sulla longevità. Altro appuntamento importante in aprile, dal 14 al 21, per una settimana dedicata allo yoga con l’insegnante Svetlana Maslennikova.

