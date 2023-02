Alto Adige: Watles, Corno del Renon e Merano 2000

Anche in Sud Tirolo l'offerta di comprensori a portata di famiglie, poco affollate e fuori dal circuito delle località più gettonate delle Dolomiti è particolarmente ricca. Considerata una delle area sciistica più soleggiate di tutto l'Alto Adige, Watles, in Val Venosta, vanta il pregio di piste ampie che si sviluppano fra facili e intermedie per un totale di 18 km (chi vuole può comunque sfruttare l'opzione di poter sciare nel più ampio carosello dell'Ortler Skiarena, spaziando dal passo Resia a Vipiteno) con splendida vista panoramica sui massicci dell'Ortles e del Sesvenna. Il minus è il costo dello ski pass per un giorno, fissato per i festivi a 50 euro. Lo stesso prezzo si paga per sciare a Merano 2000, la stazione che si raggiunge in soli sette minuti di funivia dall'altipiano di Avelengo, poco sopra la cittadina cara alla principessa Sissi. Il comprensorio offre 40 km di discese di varie difficoltà e in grado di soddisfare sciatori di tutti i tipi (per i più esperti quella da non perdere è la Kesselberg e la Mittager) oltre a vari campi scuola e spazi di divertimento per i più piccoli. Un'altra località sulla neve “cittadina” è il Corno del Renon, raggiungibile in circa mezz'ora di auto dal centro di Bolzano. I tre impianti di risalita salgono oltre quota 2.250 metri di altezza e servono circa 13 km di piste larghe e adatte a grandi e piccoli, a sciatori principianti e anche più esigenti. Di sicuro una stazione per vivere gli sport sulla neve (slittino compreso) in modo rilassato e a costi accessibili (lo skipass costa 38 euro).

