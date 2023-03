Alto Adige/1. Sull’Altopiano di Rodengo vista Sass de Putia

Il famoso rifugio Roner (in dialetto si pronuncia Runa e significa tronchi d’albero rotti e marciti nella torbiera) oggi ristrutturato nella nuova Roner Alma è situato in un pittoresco paesaggio di alpeggi tra abeti rossi e larici. Una volta raggiunti i 1832 metri (in inverno si deve lasciare la macchina nel parcheggio Zumis ) la vista è spettacolare verso l'imponente Sas de Putia con i suoi 2875 metri. L'Alpe di Rodengo, posizionata all'inizio della Val Pusteria, è una meraviglia in ogni stagione e il suo altopiano tra i più grandi in tutta l'Europa offre il vantaggio di itinerari facili e alle portata dei più anche di famiglie cobn bambini piccoli. La si raggiunge in circa 20 minuti dal casello autostradale di Bressanone in direzione di Rio Pusteria.

