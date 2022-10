AltoAdige: a Cavallo sulle Dolomiti

Tra le esperienze esclusive che l'Hotel Tyrol, elegante “casa” di montagna di Selva in Val Gardena, organizza per i propri ospiti l'escursione a cavallo per ammirare i meravigliosi colori d'autunno è senza dubbio tra le più richieste. Una passeggiata di 2 ore in sella, tra i boschi e le imponenti cime dolomitiche, alla scoperta della valle dal Monte Pana fino al confine del grande altipiano dell'Alpe di Siusi, è un'occasione unica per ammirare la bellezza della natura in modalità slow aggiungendo a questa emozione uno spirito di libertà ineguagliabile.

7/11 9/11 Menu