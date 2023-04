Altra notte tranquilla per Berlusconi al San Raffaele, «cauto ottimismo» dei medici

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sesta notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano per una polmonite. L’ex premier e leader di Forza Italia, ha passato un’altra notte «tranquilla» secondo fonti ospedaliere. Berlusconi, 86 anni, è da tempo affetto da una forma di leucemia cronica. Al momento resta nello stesso reparto, anche se il bollettino medico diffuso ieri dai primari parlava di «progressivo e costante miglioramento» delle sue condizioni. Oggi invece non sarebbero previsti bollettini.

Il bollettino medico

Progredisce quindi di giorno in giorno la situazione medica di Silvio Berlusconi, tanto che i suoi medici personali, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, per la prima volta dallo scorso mercoledì, ossia da quando il presidente di Forza Italia è stato ricoverato al San Raffaele di Milano, hanno riferito un «cauto ottimismo». L’ex premier è sempre nel reparto di terapia intensiva, ma nelle ultime 48 ore si è assistito «a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate», stando al bollettino medico diramato dal responsabile del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva del San Raffaele e dal primario delle Unità di ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia. L’infiammazione polmonare migliora, così come si sono ridotti i monociti, causa della leucemia di cui soffre il Cavaliere.

Continuano le visite

Anche nel giorno di Pasquetta non sono mancate le visite quotidiane di amici e parenti. Arrivati a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, Paolo Berlusconi, fratello del Cav, e il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, si sono intrattenuti con il leader di Forza Italia per una mezz’ora, andando via senza rilasciare dichiarazioni. Sempre presenti fuori dal San Raffaele, invece, i fan più affezionati del fondatore di Fi, cui oggi si è aggiunto Ettore Fragale, 67enne ex impiegato di banca attualmente in pensione. Fragale è partito ieri sera da Cosenza e dopo sedici ore di viaggio ha raggiunto l’ospedale milanese, nella speranza di poter lasciare ai familiari di «Zio Silvio» dei santini e una bottiglietta piena di acqua santa di San Francesco di Paola.

Paolo Berlusconi arriva al San Raffaele nella giornata di lunedì (ANSA)

“Carletto” Ancellotti, tutti in ansia

Un pensiero speciale per Berlusconi è arrivato da “Carletto” Ancellotti, che con il Milan del Cavaliere ha vinto quattro Champions League, due da giocatore e due da allenatore. «Siamo tutti in apprensione e in ansia, sono molto legato a lui e spero che vada tutto bene. Berlusconi è stato, è e sarà una persona molto amata da tutti - ha concluso il tecnico -. È stato un grande presidente, che stimolava e aiutava nei momenti difficili e metteva un po’ di pepe nei momenti buoni». Quello che ora stanno facendo con lui parenti e sostenitori che fanno il tifo per il Cavaliere dentro e fuori il San Raffaele.