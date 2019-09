Altre cinquanta assunzioni a Blue Panorama Terza tornata di «recruiting day» il 24 settembre

Nel giorno in cui l’inglese British Airways ha annunciato la cancellazione di quasi tutti i suoi voli nel Regno Unito, a causa di uno sciopero dei piloti, in cui AirFrance è crollata alla Borsa di Parigi - per via dei dati deludenti di agosto e voci di un’offerta per Aigle Azur - la piccola Blue Panorama Airlines ha annunciato l’apertura delle candidature per 50 ulteriori assistenti di volo certificati da inserire nel proprio organico di hostess e

steward.

Nuovo reclutamento in Blue Panorama

Insomma, la compagnia charter italiana fondata a Roma nel 1998 sembra ancora in fase di espansione sul mercato domestico di Alitalia. È la terza tornata di “recruiting day” e si terrà a Milano il 24 settembre. «Le nuove selezioni - si legge in una nota della compagnia - fanno seguito a quelle già tenute a febbraio e a maggio dalla compagnia aerea aperte rispettivamente a 80 e 50 assistenti di volo certificati. Blue Panorama nel 2019 ha incrementato il proprio personale arrivando a impiegare circa

630 persone».