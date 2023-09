Altre quattro case di cura nel portafoglio di Kryalos

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È il residenziale nelle sue diverse sfaccettature che catalizza l’interesse degli investitori immobiliari, in cerca di rendimenti interessanti e di operazioni anti-cicliche in un momento decisamente difficile di mercato. Tra questi ambiti anche il settore healthcare, che in Italia mostra ancora un gap consistente con il resto d’Europa e quindi opportunità di investimento. In un momento in cui, lo ricordiamo, con tassi di interesse agli attuali livelli la competizione con altre asset class di investimento si è fatta più aspra per il real estate.

Di ieri la notizia che Kryalos Sgr ha appena siglato, tramite il fondo Euryale Healthcare Italia 1, l’acquisto di una residenza sanitaria assistenziale a Torrazza Piemonte (Torino) per un totale di 120 posti letto e una superficie di 6.800 metri quadrati. Ma l’obiettivo è arrivare a 530 posti letto acquisendo ulteriori quattro Rsa, di cui tre sono oggi in costruzione. Secondo indiscrezioni l’operazione vale circa 36 milioni di euro.

Loading...

A vendere è il Gruppo Sereni Orizzonti che manterrà il ruolo di gestore delle strutture.

I 530 posti letto saranno suddivisi tra Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia. Quest’ultima, secondo un report di JLL, è la regione con il maggior numero di posti letto privati (poco più del 20% del totale). Le strutture si aggiungono a un portafoglio già formato con sei strutture dislocate nel nord Italia, in località come Cornaredo, Vittuone e Spinetta Marengo.

«L’healthcare è un settore che presenta grandi potenzialità di sviluppo per il mercato italiano connesse alla necessità di incrementare i posti letto che risultano decisamente inferiori rispetto alle medie europee - ha affermato Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos Sgr (società partecipata per il 30% circa dal colosso americano Blackstone, ndr) che è arrivata a detenere 12,1 miliardi di euro di asset under management -. Il nostro obiettivo è quello di investire nel nord del Paese con un partner specializzato e con una pipeline importante di operazioni».