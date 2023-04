Circa 1.700 i migranti sbarcati nelle ultime 48 ore a Lampedusa, hotspot oltre il limite

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono circa 1.700 i migranti sbarcati nelle ultime 48 ore a Lampedusa. Nella giornata di sabato si sono registrati 17 sbarchi, per un totale di circa settecento persone mentre a partire dalla mezzanotte del giorno di Pasqua i barchini approdati sull’isola sono stati 26, per un totale di quasi mille migranti.

Ultimo recupero in area Sar

Trentasei migranti, fra cui 8 donne e un minore, sono stati soccorsi, durante la notte, in area Sar, dalla motovedetta Cp319 della Guardia costiera. Il barchino di 7 metri sul quale viaggiavano, salpato alle ore 3 di venerdì scorso, è stato lasciato alla deriva, e i migranti, dopo il trasbordo sull’unità di soccorso sono stati sbarcati a Lampedusa. Hanno riferito di essere originari di Burkina Faso, Costa d’Avorio, Gambia e Guinea. Ieri, a Lampedusa, ci sono stati 26 sbarchi con un totale di 974 persone.

Hotspot oltre la capienza

Sradicano le prese della corrente elettrica, ma anche i condizionatori e creano degli allacci, naturalmente abusivi, per mettere sotto carica i telefoni cellulari. In uno dei padiglioni dove c’è una perdita d’acqua, i telefonini vengono invece messi in carica mentre i migranti tengono i piedi in mezzo all’acqua. Non soltanto danni, e anche enormi, all’hotspot di Lampedusa che potrebbe ospitare fino a 4 migranti, ma concreto rischio di restare fulminati per quanti, fra gli ospiti della struttura, effettuano questo genere di operazioni. Durante la visita all’hotspot di Cristiano Caponi, direttore dell’Istituto nazionale della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà, avvenuta il 2 aprile scorso, è emersa la necessità di acquistare dei totem con 100 punti di ricarica per fare in modo che nessuno dei migranti rischi la vita. Una situazione questa che, nelle ultime giornate, viene seguita con attenzione anche dalla Questura di Agrigento che sta accertando a quali disfunzioni segnalate, l’ente gestore della struttura di primissima accoglienza non abbia ancora provveduto. Fra le varie criticità dell’hotspot c’è anche quella del cancello arrugginito, 3 metri per 3, di circa 300 chili, che è appoggiato alla rete metallica alla quale è agganciato con fil di ferro. Secondo fonti della Questura, il cancello verrà rimosso, perché è un concreto pericolo, nelle prossime ore. Alla Procura di Agrigento verrà poi segnalata ogni disfunzione alla quale la coop, che si occupa della gestione del centro, non ha ancora provveduto.

Soccorsi due barconi con centinaia di migranti nello Jonio

Due distinte operazioni di soccorso sono in atto nel mar Jonio, tra la Calabria e la Sicilia da parte delle autorità italiane che stanno intervenendo su due barconi con a bordo diverse centinaia di migranti. Il primo soccorso riguarda il barcone segnalato da Alarm Phone, dove ci sarebbero circa 400 migranti: verso la posizione segnalata si sta dirigendo nave Dattilo della Guardia Costiera. Il secondo intervento, sul quale sono impegnate nave Peluso e tre motovedette della Guardia Costiera, riguarda invece un peschereccio sul quale ci sarebbero tra le 600 e le mille persone.

Naufragio in acque maltesi, ad Agrigento aperta inchiesta

Intanto la Procura di Agrigento, con il reggente Salvatore Vella, ha aperto un’inchiesta sul naufragio registratosi nella notte fra sabato e domenica di Pasqua nel Mediterraneo centrale, in acque Sar maltesi. Ventidue, fra cui 9 donne, i superstiti salvati dalla nave Nadir della Ong tedesca Resqship che ha recuperato anche i cadaveri di due uomini. Secondo le testimonianze dei sopravvissuti vi sarebbero 18 dispersi. I pm di Agrigento hanno aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. I 22 sopravvissuti, nelle prossime ore, verranno ascoltati dagli agenti della Squadra Mobile che proveranno a ricostruire cosa sia accaduto. La barca in ferro, di 7 metri, sulla quale viaggiavano i migranti partiti da Sfax, è colata a picco e i 22 sarebbero rimasti in acqua per almeno un paio d’ore.