Altri limiti al contante

(Mimmo Chianura / AGF)

Il limite per l'utilizzo del contante si abbasserà a 1.999,99 euro solo dal prossimo 1° luglio, per poi scendere a 999,99 euro dal 1° gennaio 2022.

L'obbligo di dotarsi di un Pos era e resta in vigore per esercenti e professionisti, ma non ci sono ancora sanzioni per chi ne è privo o si rifiuta di ricevere il bancomat per importi sotto una certa cifra (fissata spesso a discrezione intorno a 25 o 30 euro).