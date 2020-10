Altro che Cina, è Taiwan il Paese più Covid free

Tracciamento, quarantena, assistenza e multe

Secondo Chen Chien-jen, ex vice presidente ed epidemiologo, il caso Taiwan dimostra l’efficacia del contact tracing e della quarantena dei positivi, soprattutto se attuati tempestivamente, quando i numeri sono ancora contenuti.

Il sistema di tracciamento adottato da Taipei risale in media a 20-30 contatti per ciascun caso confermato. In situazioni estreme, come quella di una lavoratrice di un club di hostess nella capitale, le autorità hanno rintracciato 150 contatti. Tutte le persone individuate devono restare in quarantena per 14 giorni, anche se risultano negative.

Per assistere i cittadini in isolamento, Taiwan ha adottato misure per fornire pasti e consegna di generi alimentari e persino assistenza tramite Line Bot, un programma che invia messaggi e chat. Al sostegno sono state associate sanzioni severe: multe fino a 35mila dollari per chi infrange la quarantena.

Finora, circa 340mila persone sono state in isolamento domestico, con meno di mille multe per violazioni: il 99,7% ha rispettato le disposizioni delle autorità. «Abbiamo sacrificato 14 giorni di 340mila persone, in cambio di una vita normale per 23 milioni di persone», ha detto Chen.

Confini sotto controllo

Taiwan ha iniziato a chiudere i confini già a gennaio, poco dopo lo scoppio della pandemia. In seguito, le autorità hanno attuato uno stretto controllo, vigilando sui sintomi presentati dai viaggiatori a bordo dei voli in arrivo. Attraverso la sorveglianza dei segnali inviati dai cellulari, viene poi monitorato il rispetto della quarantena di 14 giorni all’ingresso.