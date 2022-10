Altro show del Napoli (con brivido)

Ascolta la versione audio dell'articolo

La decima è la decima. Non una giornata qualunque. Eppure in questa decima di campionato, anche a costo di ammosciare l'interesse, dobbiamo ammetterlo: non ci sono novità. Tutto secondo i piani, come alla Rinascente.

D'accordo: che la Juventus di questi tempi torni a vincere non è affatto scontato, anzi, però nel complesso diciamo che tutto è andato secondo le previsioni. Un po' come in quelle lunghe tappe di trasferimento del Tour de France o del Giro d'Italia, dove sostanzialmente non avviene nulla di rilevante. Qualche fuga non memorabile, l'arrivo in volata, la classifica quasi inalterata: e via tutti in albergo con la testa già alla tappa successiva.

Lo stesso in questo week end calcistico: la maglia rosa, cioè il Napoli ha vinto ancora. Cosa che stupisce solo chi non ha ancora capito la forza della squadra partenopea arrivata alla sua decima vittoria consecutiva, impresa non riuscita neppure al Real Madrid.

In verità giocatori di Spalletti, per piegare 3-2 il Bologna, hanno dovuto faticare assai, andando addirittura sotto di un gol nel primo tempo. Ma poi con la giostra dei cambi, e con gli ingressi di Lozano e Osimhen, la musica è cambiata. Come passare da un lento ballabile di Fred Bongusto all'ultimo scatenato pezzo dei Maneskin. Il Napoli ha questa forza, la forza dei suoi fuoriclasse che sparigliano qualsiasi partita. E quindi, dopo il pareggio di Jesus, proprio Lozano e Osimhen hanno chiuso la sfida dopo il momentaneo 2-2 del Bologna, nato da una papera di Meret su tiro di Barrow.

Azzurri ancora al comando (26 punti) con qualche scricchiolio in difesa da segnalare. Qua e là si è intravista anche qualche stanchezza. Ma non così rilevante da incrinare la sicurezza del Napoli. Soprattutto se la sua perla più lucente, il georgiano Kvaratskhelia, incanta i tifosi con le sue magie. “Non dobbiamo farci prendere dall'euforia” aveva messo in guardia Spalletti dicendo che non bisogna dare tutto per scontato. Obiettivo raggiunto.