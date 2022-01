AlUla, Arabia Saudita

La regione dell'Arabia Saudita grande come il Belgio ha da poco rivelato al mondo i suoi spettacolari paesaggi e reperti di numerose antiche civiltà pre-islamiche, dall’Età del Bronzo in poi. Le tombe scolpite nella sabbia ricordano Petra, ma sono molte di più con molti meno turisti. I suoi spazi sconfinati hanno attratto i riflettori del turismo e delle compagnie alberghiere: gli hotel decuplicheranno nei prossimi anni. Nel 2022 arrivano Aman Resorts e Banyan Tree, più avanti lo Sharaan, il mega-resort nella sabbia firmato Jean Nouvel. Meglio andare prima possibile, per vivere da pionieri lo straordinario patrimonio archeologico, un deserto vergine e un Paese in cambiamento. Prima occasione per andare: Desert X, la biennale d'arte contemporanea (11 febbraio-30 marzo 2022).

2/11 4/11 Menu