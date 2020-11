Alveari digitali per salvare le api dal cambiamento climatico La stratup 3Bee mette a punto una struttura basata su una rete di sensori per monitorare il benessere delle api e ridurre gli interventi umani di Davide Madeddu

La stratup 3Bee mette a punto una struttura basata su una rete di sensori per monitorare il benessere delle api e ridurre gli interventi umani

2' di lettura

Alveari digitali per salvare le api dai rischi dei cambiamenti climatici. E controllare, attraverso il display dello smartphone quello che avviene all'interno: dal peso dell'ape alla temperatura continuando con l'umidità e i suoni.

È l'iniziativa promossa da una startup agritech che si chiama 3Bee e che ha sviluppato HiveTech, un alveare 3.0. L'iniziativa prevede la presenza di una rete di sensori IoT che, posizionati all'interno dell'alveare, monitorano il benessere delle api permettendo agli apicoltori di ridurre i trattamenti, diminuire le visite nell'apiario e abbassare le emissioni di Co2, migliorando, quindi, la qualità di vita delle api.

Loading...

Proprio in quest'ambito la 3Bee ha realizzato una rete con 2mila apicoltori distribuiti in tutta Italia, dando dato vita all'iniziativa “Adotta un Alveare” dedicata a privati e imprese. Per queste ultime c'è poi il programma di Corporate Social Responsibility “ Pollinate the Planet” che in un solo anno ha permesso di proteggere 70 milioni di api.

Un piccolo passo in uno scenario che conta, secondo i dati della Federazione apicoltori italiani, 56.665 proprietari di alveari, con 1.835.776 colonie (1.579.776 alveari e 256.000 sciami, 2 milioni di api regine e 80 miliardi di api operaie).

«I cambiamenti climatici, che rendono imprevedibile il susseguirsi delle stagioni, sono tra le prime cause che hanno determinato l'attuale drammatica situazione delle api - spiega Riccardo Balzaretti, biologo e apicoltore esperto e cofondatore di 3Bee -. Le api spinte da primavere anticipate, iniziano a lavorare prima, a febbraio, rischiando di essere colte da improvvise gelate».