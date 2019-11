Alzheimer, dove la scienza ha sbagliato L’insorgere della malattia non è spiegabile solo dalla presenza di “placche”, ma è legato a più cause come età, condizioni sociali e comportamento di Arnaldo Benini

4' di lettura

Nella rivista «The Lancet Neurology» (18,918-919 ottobre 2019) nove autori manifestano disappunto nell’apprendere che una parte della letteratura sulla AD (Alzheimer’s Disease, malattia di Alzheimer) sostiene che gli scienziati got it all wrong, hanno sbagliato tutto. Lo sbaglio riguarda le placche di betaamiloidi fra i neuroni e ai filamenti dentro i neuroni (tau), descritti da Alois Alzheimer nel 1906 in una demente. Nel 1911 scrisse poi che amiloidi e tau si trovano in cervelli di dementi e di sani di mente, per cui non potevano essere causa della distruzione della mente.

Il neurologo Mcdonald Critchley, nel 1931 ribadì («The Lancet» 217,1119-1127, 1221-1231,1331-1337) che, insorgendo la demenza con e senza placche di amiloidi, essa «non è spiegabile con le placche». Per Critchley la causa più frequente è un disturbo della circolazione cerebrale nell’età avanzata. I dati attuali gli danno ragione. La durata della vita prese a crescere negli anni ’60 del ’900, e con essa il numero dei dementi senili: l’allungamento medio della vita di sei anni e tre mesi ne ha raddoppiato il numero («The Lancet Neurology» 14,967,2015). I dementi in età avanzata nel mondo sono circa 50 milioni, nel 2050, nonostante l’incidenza annuale regrediente, potrebbero essere 120 milioni («The Lancet Internat. Commission on Dementia Prevention»,July 20,2017).

La teoria della «cascata degli amiloidi» («Science» 256, 184-185,1992), sembrò spiegare la demenza. Il cervello produce proteine: quelle in eccesso sono eliminate con l’autofagia. Quando non funziona, le proteine s’accumulano fra i neuroni (betaamiloidi) di cui provocano la degenerazione fibrillare (tau). Il danno provocherebbe la demenza. Alla ricerca della causa dell’accumulo di betaamiloidi e tau hanno partecipato, oltre a istituti universitari, anche grandi società farmaceutiche. L’immenso impegno non ha sortito alcun risultato, tranne l’esclusione di betaamiloidi e tau come causa di demenza. Circa la metà della popolazione, ad ogni latitudine, dopo i 45 anni ha placche e tau senza disturbi e senza diventare demente.

Negli Stati Uniti gli adulti sani di mente con placche sarebbero 47 milioni («Alzheimer’s & Dementia» 14,1663-1673, 2018). Esse non provocano disturbi, e questo è un dilemma irrisolto. Si trovano anche nei cervelli dei dementi, e ad esse si è data la colpa del disastro, ignorando le sagge osservazioni di Alzheimer e Critchley. Dopo un’enorme ricerca, tre scienziati sono giunti a quattro conclusioni («Acta Neuropathology» 136, 663-689, 2018). 1. Nel cervello senza danno cognitivo ci possono essere betaamiloidi e tau. 2. La diagnosi clinica di AD non comporta beta-amiloidi e tau nel cervello. 3.Dimensione e allargamento delle placche non sono correlate al peggioramento cognitivo. 4.Amiloidi nel cervello non sono segno premonitore di demenza.

La diagnosi di Alzheimer senza Alzheimer, cioè di placche senza demenza, e la sollecitazione alla diagnosi precoce, cercando e controllando le placche, sono insensate. Tali analisi sono raccomandate a persone sane o con sintomi del normale declino cognitivo dell’età avanzata, anticipando l’angoscia per una malattia di cui non si sa se e quando insorgerà.