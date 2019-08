Ama, al via 350 assunzioni. Sindacati: «Sottoscritto accordo con azienda» È quanto rendono noto Natale di Cola, Marino Masucci e Massimo Cicco, segretari generali di Fp Cgil, Fit-Cisl e Fiadel di Roma e Lazio, al termine dell'incontro avvenuto oggi con il management dell'azienda di An.Ga.

«Dopo più di dieci anni di blocco del turn-over in Ama, oggi abbiamo firmato un accordo che prevede 350 nuove assunzioni: si tratta di una notizia importante per gli abitanti di Roma, che godranno di un migliore servizio, e per i lavoratori, che nell'ultimo periodo hanno affrontato una situazione di emergenza e carenza di organico insostenibile».



È quanto rendono noto Natale di Cola, Marino Masucci e Massimo Cicco, segretari generali di Fp Cgil, Fit-Cisl e Fiadel di Roma e Lazio, al termine dell'incontro avvenuto oggi con il management dell'azienda, aggiungendo che «nello specifico, si prevede in via esemplificativa il reclutamento di 275 operai di zona, 40 meccanici, 20 operatori cimiteriali e 15 operai di impianto. L'iter assunzionale sarà gestito in totale trasparenza dai centri per l'impiego e gli attuali dipendenti part-time avranno facoltà, ove lo volessero, di trasformare il loro rapporto di lavoro in full-time in via prioritaria».



«Adesso – proseguono i sindacalisti – la nostra attenzione resta alta, e si concentra sul lavoro da fare in Campidoglio e nella la cabina di regia sindacati-amministrazione-management, frutto del ‘Patto per il decoro' di Roma. Il nostro impegno è massimo per evitare il ripresentarsi di nuove emergenze in autunno e per elaborare soluzioni strutturali per l'azienda, che deve avvalersi di un piano industriale solido e lungimirante».