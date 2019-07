Amanti del latino sedotti dall’inglese

4' di lettura

Si è svolto a Copenaghen, nel luglio danese che restringe vertiginosamente la durata della notte ma in compenso regala il rigido vento delle pianure nordiche, il convegno triennale della Società di Linguistica Romanza, associazione che riunisce gli studiosi delle lingue derivate dal latino e dal loro comune e multiforme retaggio. Un convegno che a differenza di quasi tutti quelli internazionali non si svolge in inglese ma, proprio come la rivista pubblicata dalla società (Revue de Linguistique romane), accoglie contributi in tutte le lingue romanze, con usuale predominanza delle tre principali, francese spagnolo italiano, pur senz’alcuna chiusura verso le altre (dal portoghese al romeno al catalano), considerate tutte di pari dignità, anche scientifica.

Perlopiù in francese si svolge anche l’assemblea dei membri della società, coordinata dall’attuale presidente, il filologo italiano Roberto Antonelli, e dal segretario, il tedesco Martin Glessgen. Ma in italiano s’esprime ad esempio un consigliere la cui lingua materna è peraltro il ladino dolomitico (l’altoatesino Paul Videsott), e in spagnolo viene presentata la sede del prossimo convegno.

Tra le mozioni presentate della presidenza ce n’è una in apparenza pacifica, che tuttavia accende un dibattito composto ma appassionato. È la proposta di munire tutti gli articoli pubblicati dalla rivista della società non solo di un riassunto nella lingua del testo (come già oggi), ma anche di un abstract obbligatorio in inglese, per consentire la permanenza della Revue nei motori di indicizzazione internazionale delle riviste scientifiche, che pretendono appunto il riassunto in inglese e che danno accesso, di fatto, a tutte le graduatorie e le classifiche bibliometriche sempre più largamente considerate nei criteri di valutazione accademica.

Un’obiezione parte da un membro svizzero della società, e suscita gl’interventi di vari altri (ancora tedeschi, francesi, italiani), preoccupati non tanto dall’impiego dell'inglese, quanto dal fatto che per la prima volta nella storia del sodalizio una e una sola lingua (peraltro non romanza) viene resa obbligatoria per tutti, e sia pure solo per i soli riassunti. Alcuni richiamano semplicemente al pragmatismo: l’inglese richiesto per gli abstract è di fatto una condizione indispensabile per il mantenimento di una posizione nelle graduatorie scientifiche internazionali, quindi va accettato come un tollerabile compromesso. Ma è un segnale, secondo altri, di un’avanzata del monolinguismo anche in un settore degli studi scientifici in cui il plurilinguismo libero e spontaneo della produzione bibliografica è sempre stato percepito più come una ricchezza che come un limite o un intralcio.

Nessun linguista romanzo, ovviamente, si asterrebbe mai dal leggere un articolo di suo interesse solo perché scritto in una lingua per lui non abituale o meno nota di altre (dando per scontato che nessuno di loro concepirebbe mai di vivere in un mondo scientifico monolingue). Di fatto, anzi, già oggi una parte cospicua della produzione scientifica dei romanisti è scritta in inglese e, ancor più, in tedesco, senza che nessuno si sia mai lamentato del fatto che per leggere la Zeitschrift für Romanische Philologie (regina delle riviste scientifiche di questo settore) bisogna almeno capire la lingua di Goethe, così come quella di Shakespeare è spesso necessaria per accedere agli articoli del periodico Romance Philology. Per secoli, d’altra parte, lo stesso sforzo hanno dovuto fare i ricercatori di tanti altri campi di studio, nei quali il monolinguismo anglocentrico è una soluzione recente e forse inevitabile, ma alternativa a quella più aperta che per secoli ha fatto della scienza – e dell’intelletto umano in generale – un territorio culturalmente vario e anche linguisticamente multiforme.