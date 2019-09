Amarone 2015 en primeur, ecco chi scommette sull’investimento liquido

4' di lettura

Ha senso parlare di investimento nel mondo del vino? Oppure è solo un vezzo da collezionisti o un paravento per appassionati con capacità di spesa che vanno oltre le bottiglie da bere a breve? Massimo Gianolli - che viene dalla campagna sulle colline veronesi, ma la sua carriera l'ha costruita nella finanza milanese - è convinto delle potenzialità di profitto nascoste in una botte. E potrebbe aver ragione, considerato che su questa strada l'ha seguito subito un manipolo di manager, imprenditori, professionisti, banchieri e gioiellieri, conduttori Tv, oltre a un paio di sceicchi mediorientali.



«Investi e rimani liquido»

È questo il claim con cui l'imprenditore - che nel 2010 ha fondato la startup del vino La Collina dei Ciliegi - ha scelto di proporre prima a un gruppo di amici e poi ad investitori “curiosi” di scommettere sull'Amarone 2015. Che poi significa acquistare il vino pregiato direttamente in botte - en primeur, per dirla con il termine tecnico usato in Francia per una pratica utilizzata da almeno un paio di secoli.

«Dato che funziona così bene oltralpe, ho deciso di copiare la Borgogna adattandola con le nostre idee - spiega Gianolli -. I nostri interlocutori non sono però i negociant come in Francia, ma imprenditori e manager della finanza disposti a scommettere più sul gusto che sui “wine futures”. Non è solo questione di anticipare il flusso finanziario, i nostri investitori diventano ambasciatori di un progetto condiviso. Acquistano le nostre barrique da 225 litri, che risposano e affinano per anni in cantina, e come in un club spesso alloggiano nel nostro wine resort per partecipare alle prove da botte, così come all'imbottigliamento».



Nella barricaia ogni enprimeurista – così Gianolli ha battezzato chi investe en primeur - ha la propria botte (o anche più di una) con targhetta personalizzata. Uno sfizio? Forse, ma considerati i nomi in evidenza (alcuni hanno chiesto l'anonimato) probabilmente la qualità è sembrata una buona garanzia sui futures per professionisti dell'investimento come Sergio Albarelli ex ad Banca Azimut, Bruna Annibaldi direttore Capital Management Banca Azimut e Massimo Donatoni di Azimut Capital Management SGR, Giorgio Andrea Grassi Damiani ceo Damiani Gioielli, Severino Logozzo family banker in Banca Mediolanum e pure il conduttore Tv Gianluigi Nuzzi.





La cantina



Il valore di ogni botte varia da 12mila a 27.500 euro (Iva esclusa) sulla base dell'annata e di valutazioni tecniche sulla qualità della vendemmia. «Secondo gli esperti i millesimi 2015 e 2016 sono destinati a diventare un sicuro investimento», assicura Gianolli. E infatti il valore della barrique Amarone 2015 en primeur è stato fissato a 25mila euro e ora è già partita la campagna “adozioni” per l'en primeur Amarone 2016 e 2017.