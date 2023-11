Amarone Aneri 2001, 30 Magnum nel mondo a prezzo record

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un Amarone eccezionale a un prezzo altrettanto eccezionale, riservato a collezionisti o cultori del buon bere di tutto il mondo. Saranno solo 30 i possibili acquirenti che con 3mila euro più Iva a bottiglia (dieci volte il costo del prodotto normale) potranno avere una Magnum di Amarone Aneri 2001, vino pregiatissimo di un’annata particolare, riportato alla luce in occasione dell’apertura della nuova Cantina a San Pietro in Cariano.

«Avevamo 39 magnum - racconta Giancarlo Aneri - dopo oltre vent’anni di imbottigliamento abbiamo voluto che esperti enologi ne verificassero la straordinaria qualità, abbiamo cambiato i tappi e deciso di metterne 30 sul mercato, perchè le altre nove le abbiamo riservate alla nostra famiglia per occasioni particolari»

A queste condizioni il mercato diventa per forza di cose selezionatissimo e soprattutto mondiale: «Dieci Magnum - spiega Aneri - sono per quello italiano, le altre venti per il resto del mondo con un vincolo: non più di due per lo stesso Paese». Una vendita da record in tutti i sensi.