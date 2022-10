Amazon abbassa le stime sui ricavi: il titolo crolla a Wall Street. Apple, fatturato sopra le attese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Amazon chiude il terzo trimestre con ricavi in calo del 15% a 127,1 miliardi di dollari, sotto le attese degli analisti. E prevede per gli ultimi tre mesi dell’anno ricavi per 140,0-148,0 miliardi, sotto le previsioni del mercato che scommetteva su 155,2 miliardi. L’utile netto è calato a 2,9 miliardi, o 28 centesimi per azione, meglio dei 22 centesimi attesi dagli analisti. Le stime deludenti sulle vendite del trimestre in corso affondano i titoli di Amazon a Wall Street, dove nelle contrattazioni after hours arriva a perdere fino al 21%.

«Siamo incoraggiati dai progressi che stiamo facendo nel ridurre i costi e abbiamo una serie di iniziative che riteniamo porteranno a una più forte struttura dei costi», afferma l’amministratore delegato di Amazon Andy Jassy, sottolineando che a livello macroeconomico «molte cose stanno accadendo e bilanceremo i nostri investimenti senza compromettere le nostre scommesse strategiche di lungo termine. Quello che non cambierà è la nostra maniacale attenzione all’esperienza dei consumatori».

Il Cfo ha detto che la società si sta attrezzando per affrontare un periodo di crescita più bassa. «I bilanci familiari sono sotto pressione», ha aggiunto. A causa di questa congiuntura non facile Amazon è «molto cauta» nella politica di assunzioni. L’aumento dei costi dei carburanti e l’impatto della guerra in Ucraina, ha concluso, stanno colpendo le economie europee più degli Stati Uniti.

È andata meglio a Apple, che chiude il quarto trimestre dell’esercizio fiscale con ricavi in aumento dell’8,1% a 90,15 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti. I ricavi dall’iPhone sono saliti del 9,7% a 42,63 miliardi, meno delle previsioni del mercato che scommetteva su 42,67 miliardi. I ricavi da Mac hanno segnato una crescita del 25% a 11,51 miliardi. L’utile per azione si è attestato a 1,29 dollari, sopra le attese. I titoli Apple sono in calo nelle contrattazioni after hours a Wall Street, dove sono arrivati a perdere il 5%.