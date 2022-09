Amazon accelera sulle rinnovabili, in Italia altri cinque progetti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Amazon accelera sulle rinnovabili e in Italia da il via a cinque progetti di impianti fotovoltaici che verranno realizzati sui siti dei depositi di smistamento di Parma, Pisa, Perugia, Palermo e Cagliari, che avranno rispettivamente una capacità di energia di 135 kW, 182 kW, 128 kW, 99 kW e 110 kW per complessivi 654 kW. Salgono così a 17 i progetti fotovoltaici sul territorio italiano, con una capacità complessiva di 9 MW, in aggiunta ai 3 progetti fotovoltaici offsite che avranno una capacità totale di 106 MW.

Il progetto si inserisce in un piano su scala mondiale avviato da Amazon che prevede la realizzazione di altri 71 progetti di rinnovabili di cui i cinque italiani. Il colosso Usa supera così i cento progetti legati alle energie rinnovabili in Europa e raggiunge in totale 379 progetti attivi a livello globale. Il totale dei progetti attivati da Amazon genererà 50mila gigawattora (GWh) di energia pulita, l’equivalente dell’energia necessaria ad alimentare 13,4 milioni di abitazioni in Europa ogni anno.

I nuovi progetti aumentano di 2,7 GW la capacità di Amazon. «Stiamo attivando nuovi progetti eolici e fotovoltaici per alimentare i nostri uffici, i nostri centri di distribuzione, i nostri data center e i nostri negozi, che insieme servono milioni di clienti a livello globale, e siamo sulla buona strada per alimentare le nostre attività con il 100% di energia rinnovabile entro il 2025 – spiega Adam Selipsky, Ceo di Amazon Web Services –. In tutto il mondo, i Paesi stanno cercando di accelerare la transizione verso un’economia basata sull’energia pulita, e investimenti continui come i nostri possono aiutarli ad avanzare più rapidamente, mentre lavoriamo tutti insieme per mitigare le conseguenze del cambiamento climatico».

In qualità di maggiore acquirente aziendale di energia rinnovabile a livello globale, Amazon ha ora attivi un totale di 379 progetti legati alle energie rinnovabili in 21 Paesi, tra cui 154 parchi eolici e fotovoltaici e 225 progetti fotovoltaici su tetti, che rappresentano 18,5 GW di capacità di energia rinnovabile. Alla fine del 2021, l’azienda aveva alimentato con energia rinnovabile l'85% delle sue attività. «Stiamo attivando nuovi progetti eolici e fotovoltaici per alimentare i nostri uffici, centri di distribuzione, data center e i nostri negozi, che insieme servono milioni di clienti a livello globale, e siamo sulla buona strada per alimentare le nostre attività con il 100% di energia rinnovabile entro il 2025» conclude Selipsky.