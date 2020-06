Amazon acquisisce Zoox per implementare la guida autonoma nella consegna Le consegne a domicilio con mezzi autonomia. La nuova frontiera non troppo lontana del colosso di Seattle che acquista Zoox per oltre un miliardo di dollari

Amazon ha acquistato la startup di veicoli autonomi Zoox, una mossa che potrebbe aiutare il colosso dell'e-commerce a ridurre i costi di consegna e creare un temibile avversario per le aziende di logistica. I termini dell'accordo non sono ancora stati annunciati, ma il sito The Information ha riferito che Amazon avrebbe accettato di pagare oltre un miliardo di dollari Usa per l'azienda.

Strategia commerciale di Amazon

I costi di spedizione sono una delle maggiori spese di Amazon e Zoox potrebbe aiutare l'azienda a risparmiare più di 20 miliardi all'anno secondo gli analisti di Morgan Stanley. Zoox, startup con sede a Foster City in California e un organico di 1.000 persone (ha tagliato circa il 10% del personale durante l'emergenza sanitaria Covid-19), ha sviluppato un prototipo di auto senza conducente per trasportare passeggeri on-demand tramite app nelle aree urbane, ma Amazon potrebbe utilizzare i veicoli per le consegne di pacchi a domicilio.

La nuova frontiera della guida autonoma nelle consegne

La guida autonoma estende gli sforzi di Amazon nel costruire la propria rete logistica indipendente da terze parti. L'anno scorso la società ha investito insieme a Sequoia Capital in Aurora Innovation, una startup di guida autonoma gestita dagli ex responsabili del progetto di auto senza conducente di Google e del team Autopilot di Tesla e ha anche sostenuto Rivian Automotive, il produttore di suv e pickup elettrici.