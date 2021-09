Amazon, affondo su Londra: dopo la spesa hi-tech, regala Deliveroo ai clienti

3' di lettura

Deliveroo entra nella grande galassia di Amazon. Nel Regno Unito vanno in onda le prove della piattaforma internet globale e unica che Jeff Bezos sta disegnando. I clienti di Amazon Prime, il servizio di abbonamento mensile a prezzo fisso, d'ora in poi potranno ricevere gratis a casa gli ordini di Deliveroo la App di segni di cibo dai ristoranti. Con un solo abbonamento, i clienti del colosso americano (che in agosto ha lanciato negli Stati Uniti un carrello hi-tech, il dash cart, che utilizza algoritmi...