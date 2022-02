Amazon Alexa sbarca su tutte Jaguar e Land Rover

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tutti le vetture Jaguar e Land Rover, nuove ed esistenti, dotati del sistema Pivi Pro potranno usufruire dell'assistente vocale Amazon Alexa. E per farlo funzionare non sarà necessario associare il sistema di infotainment al proprio smartphone.

I clienti delle due case automobilistiche potranno godere della stessa esperienza Alexa nei loro veicoli allo stesso modo di quando utilizzando i dispositivi intelligenti di Amazon a casa.

L’integrazione di Pivi Pro con Amazon Alexa introduce la possibilità di interazione vocale con le funzioni del sistema di infotainment. L’utente sarà in grado di controllare facilmente la navigazione, la riproduzione multimediale, le telefonate e i dispositivi intelligenti compatibili utilizzando i comandi vocali.

Il funzionamento di Alexa è intuitivo, il che consente ai clienti di utilizzare più facilmente le funzionalità di Pivi Pro tenendo le mani sul volante e guardando la strada allo stesso tempo. Alexa consente inoltre di controllare le notizie, le previsioni del tempo e di gestire il proprio programma o la lista della spesa con una richiesta. Ad esempio si potranno pronunciando semplici frasi come “Alexa portami a casa” o anche “Alexa riproduci la mia playlist chill-out” o“Alexa mostrami le caffetterie nelle vicinanze”, per avere un interazione con il sistema Pivi Pro senza doverlo in alcun modo toccare.

Alexa sarà offerto su tutto il portafoglio di veicoli Jaguar e Land Rover dotati di Pivi Pro e gli utenti potranno sfruttare la nuova tecnologia grazie all’aggiornamento del software via SOTA (Software Over The Air).Anche la configurazione dovrebbe essere molto semplice. Tutto ciò che il proprietario di un veicolo con Pivi Pro deve fare è collegare Alexa al suo account InControl scansionando il codice QR sul touchscreen del sistema, quindi seguire alcuni semplici passaggi.

Sullo schermo del sistema Pivi Pro verrà visualizzata una notifica sulla disponibilità dell'aggiornamento.