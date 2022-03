Amazon annuncia lo stock split delle sue azioni e segue la scia di Google e Apple

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non succedeva dal 1999. Amazon ha annunciato il suo primo stock split da 23 anni a oggi. Questo frazionamento azionario, che tecnicamente non modifica il valore dell’azienda ma spesso stimola l’ottimismo degli investitori, è il quarto nei 28 anni di storia della società di Jeff Bezos. Ma l'ultimo risale al settembre del 1999.



La scelta è stata resa ufficiale mercoledì, 9 marzo, dopo la chiusura dei mercati. E il titolo ha accelerato velocemente, nel trading esteso, consolidando la crescita odierna, superiore al 5 per cento. Lo split annunciato è di 20 per 1, dunque gli azionisti di Amazon riceveranno 20 azioni per ogni cedola attualmente in loro possesso. Al valore attuale (circa 3mila dollari), un'azione Amazon potrebbe valere attorno ai 146 dollari. Decisamente più avvicinabile per un’investitore retail.

Il frazionamento, ad ogni modo, prenderà forma alla chiusura dei mercati di venerdì 3 giugno, per essere negoziabile già dal lunedì successivo (6 giugno).

A far guadagnare il titolo di Amazon ci ha pensato anche un'altra notizia, annunciata dall'azienda. Il consiglio di amministrazione della società di Bezos, infatti, ha autorizzato un buy back delle azioni per un valore fino a 10 miliardi di dollari. L’operazione di riacquisto non ha una data di scadenza e sostituisce una precedente autorizzazione del 2016, per 5 miliardi di dollari, che fino a oggi aveva portato al riacquisto di azioni per 2,12 miliardi di dollari.

Lo stock split annunciato da Amazon è di fatto uguale a quanto già comunicato da Alphabet (Google) il mese scorso, poiché anche in quel caso il frazionamento azionario è pari a 20 per 1. Ma nel mondo delle Big Tech è successo anche nel recentissimo passato con Apple e Tesla, che nel 2020, nel bel mezzo dell’impennata dei mercati durante la pandemia, hanno annunciato i rispettivi stock split, rispettivamente 4 per 1 e 5 per 1.