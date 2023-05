Amazon, arrivano nuovi speaker Alexa, anche per l'auto

I punti chiave Privacy e ambiente

Sono oltre mezzo miliardo i dispositivi con Alexa venduti a livello globale. Non un traguardo ma un obiettivo di un percorso molto più lungo, che vede oggi arrivare nuovi speaker a marchio Amazon. Si tratta di Echo Pop. Echo Show 5 ed Echi Auto, gli ultimi due generazioni successive di modelli già noti. È invece una novità Pop, l'ultimo arrivato nella famiglia di dispositivi Echo con un design semisferico e opzioni di colore in lavanda e verde petrolio. Al prezzo di 54,99 euro, Echo Pop dispone di un altoparlante a diffusione anteriore progettato su misura per offrire un suono pieno, ideale per camere da letto, appartamenti o qualsiasi piccolo spazio della casa. Basta chiedere semplicemente ad Alexa di leggere audiolibri, riprodurre podcast, controllare luci e prese intelligenti compatibili o ordinare nuovamente tutto ciò che non può mancare in casa.

Echo Show 5 gode invece di un nuovo sistema di altoparlanti e bassi più profondi. Costa 109,99 euro e la terza generazione combina la praticità d'uso di Alexa con la comodità di uno schermo compatto per poter guardare notiziari, controllare la telecamera Ring, visualizzare liste della spesa o effettuare facilmente videochiamate con amici e familiari. Secondo Amazon, il nuovo Echo Show 5 è più veloce del 20% rispetto alla generazione precedente con prestazioni migliori grazie ad un set di microfoni completamente riprogettato. Echo Show 5 ed Echo Pop supportano entrambi Matter, il nuovo standard comune che semplifica il collegamento e il controllo dei dispositivi compatibili per la casa intelligente di diversi brand.

Infine Echo Auto, decisamente più bello dal punto di vista del design dal predecessore, con forme compatte e opzioni di montaggio flessibili. Si collega al bluetooth dell'auto o tramite cavetto per rendere “smart” lo stereo che non lo è e riprodurre, con le casse del proprio veicolo, la musica che arriva dalle app di streaming, così come le telefonate. Di fatto, Echo Auto è progettato per abilitare le funzionalità di Alexa a mani libere nei veicoli che non dispongono di un assistente vocale integrato. Costruito con cinque microfoni che possono identificare la voce dell'utente anche con la musica, l'aria condizionata accesa o i rumori del traffico.

Privacy e ambiente

Come spiega Amazon, i dispositivi Echo sono progettati con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy. Ad esempio, includono un apposito pulsante per attivare e disattivare i microfoni e hanno la possibilità di visualizzare ed eliminare le registrazioni vocali. Inoltre, gli Echo Show sono dotati di copri-telecamere per assicurarsi di non essere ripresi, anche dagli altri componenti della famiglia con l'accesso alla webcam, quando non si vuole. In termini di sostenibilità, tutti i nuovi dispositivi annunciati oggi possiedono il badge Climate Pledge Friendly e sono certificati Carbon Trust. Il 99% degli imballaggi degli Echo è realizzato con materiali a base di fibre di legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili, mentre il tessuto di Echo Pop ed Echo Show 5 (3ª gen) è realizzato al 100% con filato di poliestere riciclato post-consumo. Echo Pop ed Echo Show 5 (3ª gen) godono inoltre di una modalità di risparmio energetico per ridurre il consumo di corrente quando non sono in funzione e garantire un risparmio sul lungo periodo.

