Amazon, Bezos contestato in India: è un terrorista economico Al fondatore del colosso ecommerce si contesta la chiusura di migliaia di piccoli negozi e una perdita delle entrate governative

Jeff Bezos, ceo nonché proprietario di Amazon, nonché l’uomo più ricco del mondo secondo le ultime classifiche, è stato accolto molto male in India, un grande paese produttore low cost ma anche uno dei più grandi mercati asiatici e, fuori dagli Stati Uniti, il mercato straniero più importante per Amazon. Il fondatore è stato accolto molto male sia dall’Antitrust che poche ore prima del suo arrivo ha avviato una indagine formale sull’attività del colosso mondiale dell’ecommerce nato negli Stati Uniti, sia dai proprietari dei piccoli negozi che sono scesi in strada a protestare contro di lui. Il miliardario americano è considerato il responsabile della chiusura dei piccoli esercizi ovunque nel mondo per l’insostenibile concorrenza con l’infallibile macchina di Amazon, capace di recapitare qualunque cosa ovunque in pochissimo tempo e a costi contenuti per il consumatore.

Bezos è arrivato a New Delhi per il summit Smbhav, una riunione organizzata dalla divisione Amazon India che raggruppa piccole e medie aziende, e lì ha annunciato un investimento da un miliardo di dollari per aiutare queste aziende locali nel passaggio verso l’online.

Bezos si è anche impegnato a esportare prodotti made in India del valore di 10 miliardi di dollari entro il 2025.

Eppure tutto ciò non è bastato: Bezos non ha convinto né l’autorità che regola il mercato né i tanti piccoli negozi esclusi dall’Eldorado Amazon.

La Confederation of All India Traders ha annunciato che gli affiliati in tutto il paese erano pronti con sit in di protesta e manifestazioni jn 300 città. In una lettera indirizzata al leader Modi il segretario generale della federazione, Praveen Khandelwal ha definito Amazon «un terrorista economico» che con i suoi prezzi rapaci ha impoverito pure il governo dei ricavi sulle tasse e ha spinto alla chiusura «migliaia di piccoli commercianti».