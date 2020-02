Amazon, da Bezos donazione record di 10 miliardi contro l’effetto serra Il magnate di Amazon, ormai uomo più ricco al mondo, moltiplica il suo impegno di beneficienza per l'energia rinnovabile e la protezione dell'ambiente elargendo fondi da questa estate di Marco Valsania

New York - L’uomo più ricco al mondo fa i conti con una delle grandi sfide epocali davanti al pianeta: Jeff Bezos, il cui patrimonio stimato da Forbes in 126,9 miliardi è legato a doppio filo all'espansione del suo impero di Amazon, ha annunciato che donerà dieci miliardi di dollari per sostenere la lotta al cambiamento climatico. Una missione per affrontare quella che ha definito come “la piu' grande minaccia” odierna. I fondi daranno vita al Bezos Earth Fund, il Fondo di Bezos per la Terra.

La presa di posizione del 56enne magnate del commercio elettronico e del cloud nei panni di nuovo super-filantropo ambientalista è rimbalzata via Instagram. «Questa iniziativa globale finanzierà scienziati, attivisti, organizzazioni non governative - e ogni sforzo che offra una reale possibilità di aiutare a preservare e proteggere il mondo naturale. Voglio lavorare con altri sia per amplificare i modi conosciuti che per esplorare nuove modalita' nella lotta contro l'impatto devastante del cambiamento climatico su questo pianeta».

Grants a ricercatori

L'assegnazione di fondi targati Bezos avra' luogo sotto forma di “grants”, vale a dire di premi, a cominciare dall'estate prossima. Si trattera' di elargizioni a istituzioni e ricercatori gia' in attivita' e non di investimenti.

Bezos si fa avanti anche con un appello collettivo. “Servira' l'azione di grandi e piccole aziende, di stati nazionali, di organizzazione globali e di individui”, ha affermato. E intende proporsi come esempio da imitare: per lui, se i dieci miliardi promessi sono una frazione dell'8% della sua intera fortuna, si tratta comunque della maggior iniziativa di beneficenza ad oggi lanciata a livello personale.

Critiche dai dipendenti

Non tutti sono però pronti a dargli facile credito. Critiche sono fioccate da parte di dipendenti stessi del suo gruppo al cospetto dell'annuncio. L'associazione Amazon Employees for Climate Justice ha ribattuto che l'azienda è in realtà complice nella crisi dell'effetto serra e che solo cambiamenti nel suo modo di operare potranno avere efficacia. La richieste avanzate da questi scettici? Che Amazon strappi i contratti che tuttora ha con le societa' petrolifere e cessi di finanziare centri di ricerca impegnati a negare l'effetto serra, quali il Competitive Enterprise Institute. Che si assuma la responsabilita' della salute respiratoria delle famiglie che vivono nei pressi dei suoi giganteschi centri di distribuzione, passando rapidamente e interamente all'utilizzo di autocarri elettrici.