Amazon cambia faccia a Rovigo Logistica volàno per il territorio

La provincia di Rovigo ha un tasso di disoccupazione tra i più alti in Veneto e la popolazione più anziana della regione. Ma a preoccupare maggiormente sono i giovani che non studiano e non lavorano, raddoppiati negli ultimi anni (oggi al 20,4%). Nel 2019 l’economia non ha ripreso come altrove, mentre la crisi dell’edilizia ha dimezzato in pochi anni i lavoratori. Resistono le eccellenze nella filiera della pesca e chimica green. «Siamo un territorio in sofferenza sotto l’aspetto occupazionale – spiega Pieralberto Colombo, segretario provinciale Rovigo della Cgil – ora si sta imponendo la logistica, che tende a sostituire il manifatturiero, ma sono molti i punti interrogativi. Si tratta infatti di lavoro retribuito meno rispetto gli altri, cui si somma il tema degli appalti e subappalti a rischio di irregolarità. Se deve essere logistica, il territorio deve far sistema e verificare».

«L’e-commerce è ormai un fatto irreversibile e porta con sé una modifica dei processi logistici, che sono sempre più importanti rispetto al modello passato – dichiara Gian Michele Gambato, vicepresidente Confindustria Venezia-Rovigo -. Lo sviluppo dei territori è oggi deciso anche dalle grandi multinazionali. Ci auguriamo che attorno all’insediamento di Amazon nascano altre attività di servizio alla logistica: speriamo che l’intervento sia elemento attrattore e sviluppatore di attività imprenditoriali nel campo dei servizi». Altre realtà imprenditoriali sono già insediate nella zona industriale accanto alla società di Jeff Bezos (un maxi impianto fotovoltaico e poi Fer-Utensil, Bennet, Valentini Utensili, Linea Tre).

Situazione più delicata, ma in via di definizione, quella dell’area industriale poco distante, divisa tra i comuni di Villamarzana e Arquà Polesine (la ex I3). Alcune grandi aziende sono già insediate (Isoplus Mediterranean, Inox Fondi, Andrea Bizzotto, Zenith Sicurezza), tra queste una (Geodis) lavora per Amazon e impiega un centinaio di lavoratori.

Oggi i camion sono pochi sul piazzale antistante il centro logistico, alcuni dei quali con la livrea azzurra di Amazon. «Prima delle vacanze di Natale invece l'area era piena di tir – spiega il sindaco di Villamarzana, Claudio Gabrielli, imprenditore nel settore dei trasporti –. Ci staimo trasformando: oggi non siamo più un paese agricolo, siamo industrializzati».

Nell’area adiacente Ikea aveva investito 15 milioni di euro per l'acquisto di una maxi superficie oltre 15 anni fa. La società I3 Spa che aveva in gestione l'area industriale è però stata dichiarata fallita anni fa. Dopo un lungo lavoro di regia con Prefettura di Rovigo e Confindustria Venezia-Rovigo, ora sembra la volta buona per il rilancio dell’intera area entro la fine dell’anno. «Si sta completando l’iter procedurale e amministrativo, poi si procederà all’appalto dei lavori in seguito all’accordo pubblico-privato – prosegue Gambato -. Quindi si passerà agli insediamenti e autorizzazioni, ci sono pianificazioni imporranti e un’area che potrebbe avere interesse». Per ora bocche cucite, ma a visionare le carte dell’area industriale si sono fatti avanti alcuni imprenditori.