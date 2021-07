Amazon cavalca le criptovalute? Il gruppo smentisce, ma assume esperti del settore

2' di lettura

Amazon smentisce di voler accettare criptovalute per gli acquisti, ma lascia intendere che qualcosa potrebbe bollire in pentola.

«Rimaniamo focalizzati sull'esplorazione di come può svilupparsi l'esperienza di shopping su Amazon», ha affermato un portavoce del colosso globale dell'ecommerce dopo avere negato di avere progetti concreti: «Nonostante il nostro interesse sulla materia, le indiscrezioni che circolano su piani specifici legati alle criptovalute non sono veri».

D'altra parte le indiscrezioni non nascono dal nulla: le illazioni sui progetti di Amazon in ambito cripto sono scattate quando è emerso che il gruppo di Seattle sta cercando profili professionali nel comparto. In particolare è alla ricerca di una persona che sovrintenda i progetti in relazione alle valute digitali e alla blockchain.

La richiesta è per un profilo consolidato, con esperienza nel settore: «Si tratta di fare leva sulle proprie capacità in blockchain, distributed ledger, valute digitale di Banca centrale e critpovalute per sviluppare le competenze che dovranno essere richieste. Si lavorerà in stretto contatto con i diversi team di Amazon, compreso Aws», afferma il post di ricerca, facendo riferimento alla piattaforma di servizi cloud del gruppo.

L’innovazione nei pagamenti

«Ci ispiriamo all'innovazione che si sta sviluppando nel settore delle criptovalute e stiamo esplorando che cosa questo potrebbe significare per Amazon. Siamo convinti che il futuro sia fondato sulle nuove tecnologie che abilitano pagamenti moderni, rapidi ed economici», aveva affermato in quell'occasione il portavoce di Amazon.