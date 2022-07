Amazon cerca di sfruttare il Prime Day Usa per fermare la sua «crisi di crescita»

Amazon ha anche affermato di avere personale in eccesso; questo, insieme a magazzini surdimensionati, ha comportato costi aggiuntivi per la prima metà del 2022 per 10 miliardi di dollari.

Nel primo periodo della pandemia, la domanda era stata così alta che Amazon ha quasi raddoppiato la sua forza lavoro negli ultimi due anni a oltre 1,6 milioni di persone in tutto il mondo. Ha anche aumentato la sua capacità di magazzino per far fronte alla valanga di ordini. Alla fine del 2021, Amazon aveva in affitto o in proprietà quasi 36 milioni di metri quadrati di magazzini e data center, più del doppio di quanto avesse nel 2019.

Ma poi, con il relativo regredire della pandemia, gli americani si sono sentiti più a loro agio nel lasciare le loro case e anche la domanda è rallentata su tutta la linea. La crescita delle vendite online del settore della vendita al dettaglio negli Stati Uniti, che è salita al 36,4% nel 2020, è tornata a una crescita più normale nel 2021 e nel 2022, registrando rispettivamente il 17,8% e il 9,4%, secondo Insider Intelligence.

Ecommerce in difficoltà

I dati sulle vendite al dettaglio di giugno, che verranno rilasciati venerdì, faranno più luce sull’andamento dell’e-commerce. I dati più recenti disponibili, che si riferiscono al mese di maggio, hanno mostrato che le vendite online sono diminuite dell’1%, mentre le vendite al dettaglio complessive sono diminuite di un più modesto 0,3% da aprile, a causa dell’inflazione alle stelle.

«Questo è un periodo in cui i consumatori sono molto più parsimoniosi», ha affermato David Niekerk, ex vicepresidente delle risorse umane di Amazon, «e ciò sta avendo indubbiamente un impatto su Amazon». Brian Olsavsky, chief financial officer dell’azienda, ha detto che molte delle decisioni sull’espansione del magazzino sono state prese già due anni fa, in pieno boom pandemico, e quindi ora l’azienda ha una oggettiva difficoltà ad adeguarsi ad esigenze più limitate.