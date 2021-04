Amazon, per Cividate e Pioltello mille addetti

2' di lettura

Sono circa mille i nuovi posti di lavoro che Amazon si appresta a creare in Lombardia. A Cividate al Piano, in provincia di Bergamo, nell’arco di un trienno si arriverà a 900 lavoratori mentre a Pioltello, tecnicamente un sito di smistamento, lavoreranno una ventina di addetti. Ci sono poi le ricadute sulla filiera soprattutto gli autisti delle società di logistica che assumeranno più di cento autisti.

Amazon Italia Logistica per il sito di Cividate al Piano ha iniziato la selezione di candidati per quasi trenta posizioni manageriali, dagli operations manager agli ingegneri, ai ruoli nelle risorse umane e l’information technology fino a coloro che si occuperanno della gestione degli ordini dei clienti. Sono necessari inoltre ingegneri dell’automazione, tecnici senior per la progettazione dell’affidabilità degli apparati, manutentori industriali, manager dell’information technology, responsabili delle risorse umane, specialisti nella sicurezza sul lavoro, team leader, operations manager, team leader e analisti dei dati delle operazioni di controllo dell’inventario e garanzia della qualità (Icqa), coordinatore nella gestione dei rifiuti pericolosi.

Per questo centro di distribuzione si cercano inoltre centinaia di operatori di magazzino. Tra non molto verranno aperte le posizioni e queste sono le maestranze che provvedono alla ricezione e stoccaggio dei prodotti, al loro prelevamento e al confezionamento degli ordini. Il lavoro segue turni di lavoro e per candidarsi non sono necessari particolari requisiti. Basta essere maggiorenni, disposti a lavorare su più turni e comprendere l’italiano. Avere già lavorato nel mondo della logistica può rappresentare un aiuto ma Amazon fornirà la necessaria formazione. Per gli operatori è prevista l’assunzione al quinto livello del Cntl con un salario di 1.550 euro lordi oltre a vari benefit.

Anche per il deposito di smistamento di Pioltello, nei dintorni di Milano, sono aperte le selezioni. La figura apicale ricercata è quella del Team leader operations a cui si aggiungeranno una ventina di operatori di magazzino le cui posizioni saranno disponibili nelle prossime settimane.

Altri posti di lavoro, almeno un centinaio, verranno creati dalla filiera dei fornitori dei servizi di consegna, gli autisti che materialmente consegnano i colli ai clienti. In questo caso il rapporto è regolato tra le varie società esterne di consegna, partner di Amazon. In questo caso è consigliabile monitorare le richieste delle varie agenzie di lavoro della zona di Pioltello.