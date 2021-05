Amazon compra Mgm, qual è la strategia di Bezos

3' di lettura

Amazon dà spettacolo: compra per 8,45 miliardi di dollari, debito compreso, la storica casa cinematografica del leone ruggente Mgm, nata nella lontana stagione dei film muti, cresciuta con successi quali i film di James Bond e Terminator e con innumerevoli premi Oscar e sopravvissuta a molteplici cambi di proprietà. Ora si trasforma in mano al gigante di Jeff Bezos nell’ultima e affilata arma per le guerre dello streaming a Hollywood e nell’intero settore dei media. Con l’operazione il colosso di e-commerce e Internet lancia la sfida alla pari a Netflix, Disney e alla nuova combinazione Discovery-WarnerMedia.

Acquisizioni da record

L’acquisizione diventa il simbolo dell'attuale nuova e grande ondata di riorganizzazioni e consolidamenti nell’universo dello spettacolo all’ombra della nuova preminenza della frontiera digitale. Stando a dati di Refinitiv, riportati inizialmente dal Financial Times, quest’anno sono già scattati deal per un valore di oltre 240 miliardi di dollari. In aumento di oltre il 640% rispetto allo stesso periodo dell’ano scorso, periodo congelato dalla crisi da Covid. Ma anche la cifra più elevata dall'era delle dot com, dal Duemila.

Da WarnerMedia e Aol

Tra le altre recenti operazioni multimiliardarie in data recente si distinguono lo spin off da 43 miliardi da parte della Telecom AT&T di WarnerMedia che ha dato vita a un nuovo colosso unendosi a Discovery. AT&T ha anche ceduto di recente una quota del 30% nella Tv satellitare DirectTv per oltre 16 miliardi. L’altra Telecom Verizon, segno del tramonto di iptesi di integrazione di Tlc e produzione di contenuto, ha ceduto per 5 miliardi i siti Yahoo e Aol.

Un tesoro di proprietà intellettuale

Amazon con Mgm si fregia di un marchio che porta in dote una enorme biblioteca di titoli e prestigio di produzione di film e content alle sue operazioni nei media. In tutto vanta 4mila titoli cinematografici e 17000 ore di programmi televisivi, definito come un «tesoro di proprietà intellettuale» dai vertici di Amazon. L’arrivo di Mgm si sentirà di sicuro nel servizio Prime Video di Amazon che è un pilastro cruciale del successo dell’intero servizio in abbonamento Prime, il quale vanta oltre 200 milioni di abbonati.

Le ambizioni di Amazon

Già l’anno scorso le ambizioni di Amazon nei media si erano tradotte in spesa per 11 miliardi in contenuto video e musicale, rispetto ai 7,8 miliardi del 2019. Nei giorni scorsi aveva annunciato la nascita di una nuova divisione di Global Media & Entertainment che consolida sotto un unito tetto anche Prime Video, Amazon Studios, musica e podcasts, Amazon Games e Twitch.