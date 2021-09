Amazon, confronto a 360° col sindacato e riconoscimento delle relazioni industriali

3' di lettura

L’accordo sulle relazioni industriali raggiunto da Amazon e dai sindacati al ministero del Lavoro, chiude il primo cerchio relativo al riconoscimento dell’interlocuzione con i sindacati sui temi che via via si pongono in azienda: dai turni, agli orari, ai carichi di lavoro, agli incentivi economici. Una questione che va al di là dell’applicazione del contratto collettivo nazionale, soprattutto in una fase di grande evoluzione del settore della logistica e dell’e-commerce.

Il tavolo al ministero del Lavoro

All’indomani del primo sciopero nazionale in Amazon, indetto dai sindacati della logistica e sostenuto dalle altre categorie, il ministro del Lavoro Andrea Orlando decise di aprire un tavolo ministeriale di confronto, che ha visto la partecipazione della multinazionale, di Conftrasporto, di Assoespressi (che rappresenta le aziende che si occupano dell’ultima parte della distribuzione delle merci che è esternalizzata) e dei segretari generali della logistica, ossia Stefano Malorgio (Filt Cgil), Salvatore Pellecchia (Fit Cisl) e Claudio Tarlazzi (Uiltrasporti). L’accordo siglato riguarda, al momento, solo i dipendenti diretti di Amazon Italia logistica, mentre resta aperto il tavolo con Assoespressi.

Il valore delle relazioni industriali

Il ministro Orlando aveva fornito alle parti una serie di indicazioni per il confronto bilaterale «in materia di applicazione della normativa nazionale sul lavoro e in coerenza col Capitolo I del contratto collettivo nazionale logistica, trasporto merci e spedizione, di sicurezza sul lavoro e di relazioni industriali tra l’azienda e le organizzazioni sindacali. Il protocollo stabilisce che «le relazioni industriali rappresentano un valore in sé» e le parti si assumono «l’impegno a rispettare le norme del contratto della logistica e la loro coerente applicazione». Sul risultato raggiunto il ministro Orlando ha espresso «forte soddisfazione» perché con questo accordo Amazon si impegna «ad aprire un metodo di confronto con i sindacati. Si tratta di una scelta importante per quello che Amazon rappresenta nel settore della logistica». Penso possa contribuire «a migliorare il quadro della situazione dell’ambito logistica, segnato da forte conflittualità», ha osservato Orlando.

L’accordo e l’apertura del confronto a 360°

Entrando nel merito, l’accordo prevede la realizzazione di iniziative a livello nazionale: momenti di confronto periodico sulle problematiche del settore e-commerce, anche in funzione del futuro rinnovo del contratto, momenti di confronto preventivo sulle strategie di sviluppo aziendale e di investimento negli ambiti territoriali. Ma anche verifica delle opportunità di formazione professionale continua per gli addetti ai singoli settori, utilizzando tutti gli eventuali elementi di sostegno economico e normativo, anche attraverso l’associazione datoriale di riferimento, Conftrasporto. E poi l’individuazione degli strumenti più idonei per monitorare gli andamenti occupazionali, con l’obiettivo di favorire percorsi di crescita e continuità occupazionale, dialogo con i soggetti istituzionali nelle sedi competenti su eventuali tematiche di carattere sociale e sanitario.

La corretta applicazione dei contratti

Nell’accordo si stabilisce anche l’impegno delle parti a verificare la corretta applicazione del contratto. E quindi di accertare trattamenti economici e normativi, coerenti per tutti i lavoratori, compresi quelli in somministrazione. Questo significa anche mettere in conto il confronto su eventuali vertenze sull’interpretazione e la corretta applicazione del contratto, secondo modalità e procedure stabilite dalle parti stesse, ma anche prevedere modalità di composizione di eventuali controversie, instaurando corrette relazioni sindacali, nella convinzione reciproca che il confronto rappresenti lo strumento fondamentale per affrontare e dare soluzione ad eventuali problematiche.