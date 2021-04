Amazon, profitti record e ricavi da 108 miliardi per il re di e-commerce e cloud.

Apple

Apple ha più che raddoppiato i profitti, a 23,6 miliardi di dollari, con un giro d'affari salito del 54% a 89,6 miliardi. Gli iPhone hanno messo a segno un aumento del 65,5% con i modelli da 5G. Le vendite di Mac sono salite del 70% e quelle di iPad del 79 per cento. Sotto il profilo geografico, la regione della Grande Cina, che comprende Hong Kong e Taiwan, ha assistito ad una crescita dell'87% a 17,73 miliardi, aiutata dal paragone con un trimestre di lockdown l'anno scorso. La redditizia divisione di servizi, con iCloud, Apple Music e App Store, è cresciuta del 26,7 per cento. Apple ha rivendicato 660 milioni di abbonamenti sull'intero ecosistema dei servizi offerti sui quali punta sempre più, in rialzo di 40 milioni. E l'azienda ha definito uno dei capisaldi di questo suo ecosistema, l'App Store, un vero “miracolo economico”, anche se è al centro di controversie per pratiche accusate di essere monopolistiche.

Alphabet

Alphabet ha visto la performance è stata trainata da un vero e proprio boom della pubblicità digitale anche nel clima ripresa dalla crisi pandemica. Il giro d'affari complessivo è lievitato del 34% a 55,31 miliardi, superando previsioni di 51,7 miliardi. Gli utili hanno fatto ancora meglio: sono più che raddoppiati a 17,9 miliardi, pari a 26,29 dollari per azione contro i 15,64 previsti. Le entrate da inserzioni, motore del suo business, sono balzate del 32% a 44,7 miliardi. Il gioiello video YouTube, al suo interno ha visto le revenue crescere del 49% a oltre 6 miliardi. Oggi viene usato dall'81% di americani adulti contro il 73% del passato. La divisione cloud, dove il gruppo è in ritardo sulla concorrenza, ha comunque riportato incassi per la prima volta oltre i 4 miliardi, in aumento del 46%, e le sue perdite si sono ridotte sotto il miliardo.

Facebook

Fb nel primo trimestre 2021 ha riportato utili balzati del 94% a 9,5 miliardi e ricavi lievitati del 48% a 26,17 miliardi. Facebook, seconda solo a Google nella raccolta pubblicitaria digitale, ha potuto contare su un aumento nei prezzi dei digital ad del 30% e del numero di inserzioni del 12 per cento. Anche se ha previsto in avanti sfide per le strette sulla privacy che potrebbero limitare il targeting personalizzato. Apple, in particolare, ha introdotto nuovi restrizioni sulla privacy nel suo sistema operativo iOS 14 criticate da Fb. L'azienda ha anche anticipato frenate delle revenue nel terzo e quarto trimestre dell'anno. Per il futuro conta in particolare sull'e-commerce: il Ceo Mark Zuckerberg ha sottolineato le potenzialità della sua piattaforma di commercio elettronico integrata nel social network, che intende continuare a potenziare. Nel trimestre ha indicato che gli utenti attivi del suo Markeplace hanno superato il miliardo. In generale gli utenti mensili attivi sono stati 2,85 miliardi, leggermente meno delle attese, e così gli 1,88 miliardi di utenti medi quotidiani. Le entrate medie per utente sono tuttavia salite a 9,27 dollari da 8,40 dollari. Su tutte le sue piattaforma gli utenti sono aumentati a 3,45 miliardi da 3,30 miliardi.

Microsoft

Microsoft, nel suo terzo trimestre fiscale, ha riportato la maggior crescita delle vendite dal 2018, del 19% a 41,71 miliardi contro i 41,03 attesi. Per il gruppo è stato il primo trimestre da oltre 40 miliardi di fatturato. I profitti sono stati di 15,46 miliardi, i rialzo del 44% e pari 1,95 dollari per azione contro gli 1,78 pronosticati. La sua divisione di servizi cloud, Azure, in concorrenza con il leader AWS di Amazon, ha marciato ad un passo di crescita del 50%, identico agli ultimi tre mesi del 2020, rispetto al 46% previsto. L'intero segmento di Intelligent cloud, che comprende anche i server e altri prodotti, è salito del 23% a 15,12 miliardi. La divisione Productiviy and Business Processes, che contiene Office e LinkedIn, è cresciuta del 15 per cento. La More Personal Computing, che include Windows e i device, ha marciato del 19 per cento.

Investimenti

L'avanzata di Big Tech si traduce anche in investimenti, su molteplici fronti. Amazon ha annunciato aumenti di salario per mezzo milione di addetti, di fino a tre dollari l'ora per un totale di un miliardo di dollari. In tutto il gruppo ha 1,3 milioni di dipendenti, cresciuti di 500.000 nel corso del 2020 in risposta alla domanda. Nell'ultimo anno ha inoltre aperto nuovi magazzini, centri di smistamento e distribuzione, con progetti di 1.500 piccoli centro in futuro più vicini ai mercati finali di destinazione per accelerare le consegne degli ordini. Google è reduce dal lancio di una spesa da 7 miliardi nel 2021 in sedi e uffici in una ventina di stati. Apple ha alzato il target del suo contributo all'economia americana, tra spese capitali, in fornitori, centri dati anche produzioni media per lostreaming, a 430 miliardi entro il 2026 da 350 entro il 2023, promettendo 20.000 nuove assunzioni oltre le ventimila già previste. Microsoft ha aperto nuovi centri dati. Facebook ha ritoccato al ribasso il suo piano complessivo di capital expenditure per l’anno, ma pur sempre a 19-21 miliardi.