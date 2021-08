Amazon «costruisce» una sua banca: le valute digitali potrebbero farne parte

4' di lettura

La liquidità non è certo un problema per Amazon. Ma neanche i clienti: siamo a oltre 300 milioni di utenti attivi a livello globale, 150 milioni di utenti Prime, 50 milioni di possessori di Echo-Alexa a livello consumer e cinque milioni di venditori.



Tutti soggetti di cui il supermercato mondiale online conosce, se non tutto, molto in termini di passioni, preferenze, abitudini ed esigenze quotidiane. Anche dal punto di vista finanziario ha dimestichezza con le nostre spese e, per quanto riguarda...