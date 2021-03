Amazon, Dazn, Sky, Mediaset, Tim, Iptv: dove vedere (e a che costo) il calcio in tv

5' di lettura

E ora cosa si deve fare per vedere il calcio in tv? Questa la domanda principale che frulla oggi nella testa dei calciofili italiani. Ed è comprensibile: dalla prossima stagione cambierà il punto di riferimento per la Serie A. Non sarà più Sky, ma Dazn che si è aggiudicata tutto il massimo campionato e che promette di avviare l’Italia pallonara sulla strada del calcio in streaming mandando in soffitta parabole e digitale terrestre.

In questo quadro può essere utile fare il previsto quadro della situazione dopo l’estate.

I quattro moschettieri del calcio pay

Di certo dalla prossima stagione gli attori in campo si moltiplicheranno. Se parliamo di calcio pay a Sky e Dazn si uniranno Mediaset e Amazon. Eccoli, quindi, i nomi dei quattro moschettieri del calcio in video (parlare solo di tv è riduttivo e vorrebbe dire non considerare tutti gli altri schermi). Due le conseguenze, a seconda dei punti di vista. Per i consumatori mancherà il pivot (come attualmente Sky), il punto di riferimento, cosa che potrebbe destabilizzare. Dall’altra parte ci sarà più possibilità di scelta, unita però a un altro punto fermo: un solo abbonamento non basterà più.

La Serie A per il triennio 2021-24

Partiamo dalla Serie A. L’assemblea di Lega di venerdì 26 marzo 2021 ha deciso la svolta storica, con l’avallo di 16 presidenti a favore e solo 4 contrari (Sassuolo, Sampdoria, Genoa e Crotone). È stata accettata l’offerta di Dazn: 840 milioni a stagione per tutte le partite. Si parla di 7 match a settimana in esclusiva e 3 in co-esclusiva attraverso Iptv (il canale utilizzato da Dazn, Netflix, Amazon Prime Video, Now Tv, Infinity e così via). Queste ultime partite sono, da bando, la gara delle 20.45 del sabato; la gara delle 12.30 di domenica e la gara delle 20.45 del lunedì. L’offerta è in partnership con Tim che, come da ricostruzioni emerse già da qualche settimana, metterà sull’operazione 340 milioni l’anno. «La nuova partnership sarà attiva a partire da luglio 2021 e ai clienti Tim saranno riservate offerte dedicate per il servizio Dazn che include le partite della Serie A, per un bacino di utenza di circa 5 milioni di famiglie fino a oggi in prevalenza via satellite» si legge nel comunicato congiunto emesso dopo l’assemblea di Lega.

Prezzi e offerte commerciali si conosceranno più in là. Difficile che non ci sia un ritocco verso l’alto rispetto ai 9,99 euro mensili di attuale costo dell’abbonamento a Dazn.