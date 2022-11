Amazon, ancora tagli: in India verrà dismesso il servizio di consegna pasti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Amazon chiuderà parte delle sue operazioni in India, dimostrando che anche un mercato in forte crescita, con 1,4 miliardi di consumatori potenziali, non è immune dalla campagna di riduzione dei costi dell’amministratore delegato Andy Jassy.

La società ha affermato che sta uscendo dal business delle consegne di pasti e da un servizio che fornisce consegne all’ingrosso di beni di consumo confezionati alle piccole imprese. Le uscite comporteranno licenziamenti di poche centinaia di dipendenti su una forza lavoro di migliaia. Amazon continuerà a fare affidamento sulle sue offerte tradizionali come la vendita online al dettaglio: lo ha affermato una fonte interna anonima sentita dall’agenzia Bloomberg.

Jassy sta riducendo le spese e i posti di lavoro in tutto il mondo a causa del rallentamento della crescita in diverse aree dell’attività di Amazon. In India, il ritiro sottolinea le sfide che la società deve superare in uno dei mercati e-commerce in più rapida crescita al mondo, dove sta affrontando problemi normativi e la concorrenza di store locali come Reliance Industries Ltd. e Tata Group, nonché Flipkart di Walmart.

Dopo aver investito miliardi di dollari in India in molti rami, dalla consegna di generi alimentari ai pagamenti, l’azienda non è riuscita a raggiungere il predominio di cui gode in mercati come quello statunitense. È probabile che anche diversi progetti in fase di beta testing vengano accantonati.

Chiusura in vista anche per Amazon Academy

Amazon ha annunciato che la sua piattaforma di apprendimento Amazon Academy, che offre risorse per la preparazione ai test online per gli studenti che competono per entrare nelle scuole di medicina e ingegneria dell’India, chiuderà nei prossimi mesi.

È probabile che le perdite di posti di lavoro nel paese siano poche centinaia, ha detto la fonte, o solo una frazione della forza lavoro dell’e-commerce indiano di Amazon, attualmente composta da oltre 10.000 persone.

Complessivamente, Amazon impiega più di 100.000 persone a tempo pieno nel paese per la gestione delle sue operazioni in tutto il mondo.