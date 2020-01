Amazon entra nel club del «trilione» dopo la trimestrale record Il titolo vola nelle contrattazioni after hours a Wall Street guadagnando oltre il 10% e superando i mille miliardi di dollari di capitalizzazione

(EPA)

1' di lettura

Un’altra trimestrale da record per Amazon grazie alle vendite natalizie. L’azienda batte le attese e mette a segno entrate per 87,44 miliardi di dollari, prevedendo per il trimestre attuale entrate tra i 69 e i 73 miliardi di dollari. Il titolo vola nelle contrattazioni after hours a Wall Street guadagnando oltre il 10%.

Amazon raggiunge così Apple, Google e Microsoft nel club del 'trilione', con un valore di mercato che supera i mille miliardi di dollari.

L’utile trimestrale è stato pari a 6,47 dollari ad azione, pari a 3,3 miliardi di dollari (+8%) e ben oltre le stime della vigilia. Nel trimestre precedente l’utile era invece sceso del 25% a causa dei costi di consegna rapida del servizio Prime. La spesa legata alle consegne in 24 ore è lievitata, raggiungendo gli 800 milioni di dollari nel trimestre aprile-giugno e raddoppiando a 1,5 miliardi tra ottobre e dicembre.

Jeff Bezos, amministratore delegato di Amazon, ha dichiarato che la società ha ora più di 150 milioni di clienti del servizio Prime, un aumento del 50% rispetto all'ultima rivelazione nel 2018. Gli abbonati continuano a tornare su Amazon per beneficiare di vantaggi come la consegna veloce e Amazon Video, e il suo acquisto del supermercato americano Whole Foods Market e del popolare assistene vocale Echo stanno spingendo un numero sempre maggiore di clienti ad effettuare transazioni con l'azienda di Seattle.