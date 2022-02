Amazon fa causa ai siti di recensioni false

Ascolta la versione audio dell'articolo

Colpire i broker di false recensioni per conto terzi, ovvero quei soggetti che orchestrano la compravendita di recensioni dei beni in cambio di soldi o prodotti gratis. Doppia causa – in Germania e Regno Unito – per Amazon con l’obiettivo di far chiudere due siti internet – AppSally e Rebatest – che avrebbero contribuito a ingannare gli acquirenti facendo pubblicare dai loro membri recensioni false sui marketplace come Amazon, eBay, Walmart ed Etsy.



Recensioni in vendita

Su queste piattaforme i revisori sfogliano una gamma di prodotti, quindi seguono un link per acquistarne uno in modo da apparire come un “acquirente verificato” , quindi insospettabile. I siti vendono recensioni ai venditori a un tariffario abbordabile – tra i 5 e i 20 euro l’una – e vendono anche i voti alle recensioni, che in quanto “utili” influiscono sull’ordine predefinito in cui le recensioni vengono visualizzate, conferendo a quelle utili maggiore rilevanza.

«I broker di recensioni false cercano di trarre profitto ingannando clienti inconsapevoli e offrendo un vantaggio competitivo ingiusto, che danneggia i nostri partner di vendita – ha spiegato a Il Sole 24Ore Dharmesh Mehta, vice president of worldwide customer trust & partner support di Amazon –. Da qui la scelta di intervenire in Regno Unito e Germania, ma con un’attenzione capillare al fenomeno anche su altri Paesi in futuro. Mentre noi continuiamo a impedire che milioni di recensioni sospette appaiano nel nostro store, queste azioni legali mirano ad eliminare il problema all’origine».

Esercito di falsi recensori

Nel 2020, Amazon dichiara di aver bloccato più di 200 milioni di sospette recensioni false prima che fossero viste da un cliente e intrapreso questa azione legale a seguito di un’indagine approfondita su questi siti, che nel complesso sostengono di avere più di 900mila membri disposti a scrivere recensioni false. Questi soggetti cercano di nascondere la propria attività e di eludere i tentativi di rilevamento.

«Per esempio – spiega ancora Mehta – AppSally vende queste recensioni a partire da 20 dollari l’una. Il sito chiede ai propri collaboratori di spedire confezioni vuote a persone disposte a scrivere recensioni false, e di fornire ad AppSally fotografie da caricare insieme a quelle recensioni. Il sistema fraudolento seguito da Rebatest prevede la corresponsione di denaro alle persone che scrivono recensioni a 5 stelle solo se vengono approvate dalle aziende che cercano di vendere gli articoli in questione. L’azione legale intrapresa oggi rappresenta – ha concluso il vice presidente di Amazon – la nostra determinazione a fermarli».