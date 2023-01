Amazon, farmaci scontati con un nuovo abbonamento mensile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Che Amazon abbia messo la Salute nel mirino è un'ipotesi molto probabile. E lo confermano alcune acquisizioni recenti. Adesso, però, ci sono anche primi passi significativi, con il colosso dell'eCommerce che ha lanciato un nuovo abbonamento sui farmaci (per ora solo per gli utenti degli Stati Uniti): per 5 dollari al mese, gli utenti hanno diritto a sconti fino all'80% sui farmaci generici. Prodotti che chiaramente, come succede con gli altri articoli del marketplace, saranno consegnati a casa gratuitamente o che potranno essere acquistati in farmacia.

L'offerta è destinata ai clienti Prime che si iscriveranno al servizio di abbonamento, chiamato RxPass. Questi riceveranno accesso a una lista di circa 50 farmaci che trattano più di 80 problemi di salute comuni, tra cui ipertensione e ansia; farmaci che, secondo le stime di Amazon, vengono assunti da oltre 150 milioni di statunitensi, occasionalmente o regolarmente. Il gigante dell'e-commerce offrirà anche uno sconto fino al 40% sui farmaci di riferimento.

Amazon ha iniziato a vendere medicinali soggetti a prescrizione medica nel novembre 2020, due anni dopo l'acquisizione della farmacia online PillPack, dopo che la pandemia da Covid-19 ha spinto più persone a ordinare i propri farmaci online. A novembre, la società ha lanciato Amazon Clinic, un servizio di telemedicina che offre assistenza virtuale per trattamenti comuni come allergie e problemi di stomaco.