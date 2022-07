Amazon e Apple, risultati oltre le attese degli analisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Amazon e Apple chiudono i propri trimestri con risultati oltre le attese degli analisti, in controtendenza rispetto alle delusioni incassate finora da colossi tech come Alphabet, Microsoft e Meta. I titoli di entrambi sono cresciuti a Wall Street nelle contrattazioni after hours.

Amazon, i ricavi battono le attese degli analisti. Titolo vola

Amazon, il colosso dell’e-commerce di Jeff Bezos, ha chiuso il secondo trimestre del 2022 con ricavi a 121,23 miliardi di dollari, contro un’attesa ferma a 119,09 miliardi di dollari. Le proiezioni per il terzo e quarto trimestre sono di 125 e 130 miliardi di dollari. I risultati spingono il titolo nelle contrattazioni after hours a Wall Street, con rialzi fino al 10%.

La società ha incassato di più dagli abbonati al servizio Prime e dai rivenditori che ricorrono al suo servizio per cedere e consegnare merce. «Nonostante le pressioni inflazionistiche nell’energia e nei costi dei trasporti, stiamo facendo progressi sui costi più controllabili - ha annota Andy Jassy, l’amministratore delegato di Amazon - Stiamo inoltre assistendo a un’accelerazione dei ricavi mentre continuiamo a rendere Prime migliore per i nostri clienti investendo nella velocità delle consegne e aumentando i benefit».

Apple, ricavi e utili in crescita. Non rallenta la domanda degli iPhone

Ricavi sopra i pronostici anche per Apple. La società di Cupertino ha archiviato il trimestre terminato il 25 giugno con ricavi e profitti pari rispettivamente a 83 miliardi di dollari a 1,2 dollari ad azioni, contro un’attesa di 82,8 miliardi e 1,16 dollari ad azione. Le previsioni per il prossimo trimestre saranno comunicate durante una call con gli investitori, ma il Chief financial officer Luca Maestri ha riferito all’agenzia Reuters che non si sono registrati rallentamenti nella domanda per gli iPhone, il prodotto di punta del gigante californiano. I ricavi derivanti dallo smartphone si sono attestati a 40,67 miliardi, sempre sopra le previsioni di mercato. Il titolo cresce a Wall Street, salendo del 3% nelle contrattazioni after hours.