Borse contrastate dopo Bce più aggressiva. Ancora pressione sui BTp, petrolio a 91$

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Sono contrastate le Borse europee dopo il 'rosso' della vigilia seguito al cambio di rotta della Bce sui tassi d'interesse: non è più escluso un ritocco al rialzo dei tassi nel 2022 attualmente allo 0% per quanto riguarda le operazioni di rifinanziamento principali. A dare

vigore al possibile recupero dei listini sono le indicazioni positive arrivate dalle Borse asiatiche in scia ai conti record del colosso dell'e-commerce Amazon che hanno

contribuito a calmare i mercati dopo le perdite registrate da Wall Street, dove è proseguito nell'ultima seduta il crollo di Meta Platforms, ovvero Facebook, che ha registrato la peggior seduta della sua storia, con un calo del 26,4%. Strappo per la Borsa di Hong Kong (HANG SENG) dopo lo stop di tre sedute per festività mentre gli altri listini cinesi saranno

ancora chiusi fino a lunedì 7 febbraio. Vola sopra i 90 dollari al barile il prezzo del petrolio che supera i 92 a Londra e i 91 a New York.

Ancora pressione sui titoli di Stato europei: spread verso 150



Continua la corsa dell'euro innescata dalle parole della presidente Bce Christine Lagarde sulla necessità di contenere l'inflazione. Ancora pressione sui titoli di Stato europei: il rendimento del BTp a 10 anni sale a 1,68% allargando lo spread ormai vicino a 150 punti.dopo "una giornata da dimenticare per i titoli di Stato europei - come sottolineano gli analisti di Unicredit - I rendimenti sono saliti dopo che la Banca d'Inghilterra ha alzato il tasso di interesse come previsto e si è mostrata più aggressiva del previsto a causa delle preoccupazioni sull'inflazione. Ma la maggior parte delle pressioni al rialzo sui rendimenti dei bond governativi europei si è verificata durante la conferenza stampa della presidente della Bce Lagarde la quale ha sottolineato che l'inflazione potrebbe rimanere più elevata di quanto previsto in precedenza e si è astenuta dal ripetere che un rialzo dei tassi nel 2022 è improbabile".

Loading...

A Piazza Affari il FTSE MIBè in flessione pagando il rosso di Poste Italiane, che sconta i realizzi dopo alcune sedute brillanti e soprattutto la flessione dei titoli di Stato in portafoglio. Male Stellantis e Saipem. Corre Saras su cui gli analisti di Barclays hanno alzato la raccomandazione a "overweight" grazie al miglioramento dei margini di raffinazione.

Intesa Sanpaolo, nuovo piano: ai soci 22 mld in quattro anni

Intesa Sanpaolo prevede una crescita dell'utile netto dell'11,8% medio annuo nuovo piano di impresa, con un utile 2025 a 6,5 miliardi.Prevista una distribuzione ai soci di oltre 22 miliardi nel quadriennio, La banca ha chiuso il 2021 con un utile netto di 4,185 miliardi, in crescita del 19,4% rispetto al 2020. Il cda propone di restituire ai soci altri 4,9 miliardi, di cui 1,5 da saldo dividendo (che si aggiungono all'acconto da 1,4 miliardi già pagato) e 3,4 miliardi di buyback.

Eni, parte l'ipo della controllata norvegese Var Energi

Eni e HitecVision lanciano l'Offerta pubblica iniziale di azioni della compagnia petrolifera norvergese Var Energ che esordirà alla Borsa di Oslo il 16 febbraio 2022. Le azioni di Var Energi saranno offerte in vendita in un intervallo di prezzo indicativo compreso tra 28,00 e 31,50 corone norvegesi per azione, corrispondente a un equity value di Var Energi compreso tra 70 e 79 miliardi di corone. L'offerta potrà raggiungere fino a 220.000.000 di azioni esistenti offerte in parti uguali dagli azionisti della società, Eni e HitecVision (tramite Point Resources Holding AS), con l'opzione di un'offerta addizionale fino a 55.000.000 azioni esistenti offerte in parti uguali. L'operazione rientra nella strategia di Eni di valorizzazione dei propri asset al fine di liberare nuove risorse da allocare per l'accelerazione della strategia di transizione energetica. Eni continuerà detenere una quota di maggioranza nella società di cui attualmente detiene il 69,85% del capitale.