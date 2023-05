Amazon investe 13 miliardi in India per sviluppare il suo cloud

Ascolta la versione audio dell'articolo

Poco meno di 13 miliardi di dollari: li ha messi sul piatto Amazon, per ampliare la sua attività cloud in India entro il 2030. Il gigante di Jeff Bezos, che già nei mesi scorsi, in India, aveva investito 3,7 miliardi in infrastrutture per AWS, con questo nuovo stanziamento sosterrà 131.700 posti di lavoro a tempo pieno in ruoli come ingegneria, telecomunicazioni e costruzioni.



L’India, giova ricordarlo, è il secondo mercato online più grande del mondo, e negli ultimi anni ha fatto i conti con una vera e propria esplosione del mercato del cloud. Per questo Amazon, leader globale del settore, non può rimanere indietro rispetto ai competitor (Microsoft e Google su tutti, ndr) che hanno già investito nel Paese asiatico.

«AWS si impegna a promuovere un impatto sociale ed economico positivo in India. - ha detto Puneet Chandok, presidente delle attività commerciali di AWS India e Asia meridionale - Oltre a creare un’infrastruttura cloud e aiutare i clienti e i partner locali a trasformarsi digitalmente, dal 2017 abbiamo formato più di quattro milioni di persone in India con competenze cloud e investito in sei progetti di energia rinnovabile su larga scala per raggiungere il nostro obiettivo globale di energia rinnovabile al 100% entro il 2025».



L’India è un mercato estero chiave per Amazon, dove nell’ultimo decennio ha investito oltre 6,5 miliardi di dollari nell’eCommerce del Paese. Ora, con i 12,7 miliardi di investimenti in AWS, il Paese diventa centro nevralgico del cloud per l’Asia meridionale.

Va detto che questa operazione si inserisce nel posizionamento di Big Tech in India, Paese in grande crescita che in alcune circostanze si sta rivelando anche prezioso paracadute per le aziende molto esposte verso la Cina (come Apple, ndr). Con una tensione gepolitica crescente, Pechino può trasformarsi in una minaccia per i giganti americani. La vicina India, invece, la terra delle nuove opportunità.