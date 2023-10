Amazon, in Italia 4mila assunzioni nel 2022. Investimenti per 4,3 miliardi (+8%)

Guardando ai prossimi anni, sul fronte servizi cloud Amazon investirà 2 miliardi di euro entro il 2029 con la Regione AWS Europe che è stata aperta a Milano nel 2020 come sesta in Europa.

Per raggiungere il 100% di energia rinnovabile in tutte le attività a livello globale, coerente con il target delle emissioni zero al 2040, l’azienda sta investendo nell’eolico e nel solare, e ha raggiunto il 90% nel 2022 con un portafoglio di oltre 400 progetti di energia rinnovabile in tutto il mondo, di cui 22 in Italia, che comprendono sia progetti fotovoltaici sui tetti dei propri edifici sia progetti off-site, per un totale di 115 megawatt di capacità produttiva.

Quest’anno Amazon ha inaugurato in Sicilia, a Mazara del Vallo, il più grande parco agrivoltaico costruito in Italia, un progetto realizzato con Engie che combina energia pulita e agricoltura per contribuire ad alimentare le attività di Amazon nel Paese.

Loading...