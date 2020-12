Amazon, esordio in Italia nel calcio con la Champions League Amazon ufficializza l'acquisizione dei diritti per trasmettere in esclusiva in Italia le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della Champions League di Andrea Biondi

Amazon Prime Video. Per gli appassionati di calcio che ancora non conoscono la piattaforma streaming on demand del colosso di Seattle, è meglio iniziare a farsela diventare familiare. Perché ora è ufficiale: Amazon si è aggiudica i diritti per mandare in onda le migliori partite del mercoledì “night” di Champions League per il triennio 2021-24.

Le mani sulla Champions

La società – si legge in una nota - trasmetterà in esclusiva in Italia le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della Uefa Champions League, oltre che della Supercoppa Uefa, per tre stagioni, a partire dalla prossima (2021/22). E tutto questo precisando che «le migliori partite del mercoledì vedranno sempre una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali».

Il battistrada Dazn in Serie A

Dopo l’arrivo in Italia di Dazn, che ha rotto il ghiaccio portando su Iptv (quindi trasmissione via web per semplificare) la Serie A (3 partite in esclusiva ogni settimana), adesso la rivoluzione del calcio in Tv arriva alla massima competizione europea, con Amazon a mettere la mani su un pacchetto della Champions League. Il quale da terreno di battaglia fra player tradizionali (l’investimento monstre, non ripagato dai risultati, di Mediaset per il triennio 2015-18 ha messo una seria ipoteca sul futuro della piattaforma Premium) diventa ora il secondo forte indizio della rivoluzione che sta impattando sulla tv tradizionale.

La nota Amazon

«Amazon – prosegue la nota - non vede l'ora che inizi la prossima stagione della Uefa Champions League, uno dei tornei a squadre più prestigiosi del mondo. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in Italia le migliori partite del mercoledì sera dal 2021 in avanti. Sappiamo che i tifosi italiani sono tra più passionali d'Europa e daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all'azione».

Amazon Prime Video in Italia

Quella annunciata da Amazon è l’ufficializzazione, dopo settimane di rumors, su un’offerta che le indiscrezioni danno vicina agli 80 milioni di euro per stagione. Tutto questo a vantaggio di una piattaforma che alla fin fine è come se non vivesse di vita propria. In Italia Amazon Prime Video è infatti compresa nei 36 euro annui del servizio Prime che prevede, come si legge sul sito, «consegne illimitate in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni».