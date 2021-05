Amazon, Bezos vende 2,5 miliardi di dollari di azioni e rilancia sul turismo spaziale

1' di lettura

Jeff Bezos ha venduto circa 2,5 miliardi di dollari di azioni di Amazon, la sua prima grande cessione quest’anno dopo aver ceduo più di 10 miliardi di dollari di azioni nel 2020.

Nel dettaglio la vendita ha riguardato circa 739.000 azioni nell’ambito di un piano di trading prestabilito, come risulta alla Commissione Securities and Exchange degli Stati Uniti. L’obiettivo sarebbe la vendita fino a 2 milioni di azioni.

Bezos continua a detenere più del 10% di Amazon, la fonte principale della sua fortuna di 191,3 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index.

Dal 1997 Bezos ha venduto circa un quinto del valore di Amazon per circa 2 miliardi di dollari.

Il 57enne Bezos - che ha fondato Amazon nel 1994 - resta comunque il più grande azionista individuale della società, che vanta una capitalizzazione di circa 1.650 miliardi di dollari.

Bezos ha usato il ricavato delle vendite di azioni per finanziare la società di razzi Blue Origin, mentre ha impegnato 10 miliardi di dollari nel “Bezos Earth Fund” per aiutare a contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

Bezos rilancia turismo spaziale, 20 luglio volo New Shepard

Blue Origin, ha annunciato che il 20 luglio lancerà un equipaggio a bordo della sua New Shepard, una capsula con razzo per voli suborbitali con un posto che verrà messo all'asta. L'annuncio conferma la ripresa del turismo spaziale dopo un gap di quasi 12 anni. Il rivale di Bezos, Elon Musk, dovrebbe lanciare la sua 'SpaceX Dragonships' in autunno con un equipaggio tutto civile: la navicella è destinata a voli orbitali