Amazon verso l'esordio in Italia con la Champions League

Prime Video dovrebbe trasmettere la miglior partita del mercoledì sera: un pacchetto di 17 partite per stagione

Prime Video di Amazon è vicina a trasmettere per la prima volta in Italia le partite di calcio a partire dal 2021. Secondo quanto si apprende il servizio streaming americano si sarebbe aggiudicato uno dei pacchetti messi all'asta dalla Uefa per trasmettere le partite di Champions League nel triennio 2021-24. In particolare Prime Video dovrebbe trasmettere la miglior partita del mercoledì sera: un pacchetto di 17 partite per stagione. Secondo le indiscrezioni l'offerta di Prime Video è vicina agli 80 milioni di euro per stagione.

Per gli altri pacchetti all'asta sarà necessario un rilancio da presentare il prossimo 15 ottobre. In gara ci sono anche Sky, Dazn e Mediaset.

Amazon è già sbarcata in Champions League in Europa. Dalla stagione 2021/22, infatti, trasmetterà in Germania le partite del martedì della principale competizione continentale.

Il colosso di Jeff Bezos è molto attivo anche in altri sport. Nel lugllio 2019 ha raggiunto un accordo con la Federtennis Francese e dal 2021 trasmetterà su Amazon Prime Video alcuni match del Roland Garros.

