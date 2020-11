Amazon lancia la farmacia online, a picco i titoli dei concorrenti Amazon Pharmacy offrirà sconti fino all'80% sui farmaci generici acquistati dagli abbonati Prime senza assicurazione sanitaria

(Reuters)

Amazon Pharmacy offrirà sconti fino all'80% sui farmaci generici acquistati dagli abbonati Prime senza assicurazione sanitaria

2' di lettura

Amazon ha lanciato la sua farmacia online aprendo la strada a una rivoluzione in un'industria che vale miliardi di dollari. L'annuncio ha affondato i titoli dei colossi del settore che temono di sperimentare lo stesso effetto Amazon pagato a caro prezzo dai tradizionali negozi e grandi magazzini. E così Cvs perde l'8,91%, Rite Aid il 17% e Walgreens Boots Alliance il 9,17%. Il titolo Amazon invece prosegue la sua cavalcata, non lontano dai massimi storici oltre quota 3mila dollari per azione.

Amazon Pharmacy opererà negli Stati Uniti e offrirà sconti fino all'80% sui farmaci generici acquistati dagli abbonati Prime senza assicurazione sanitaria.

Loading...

E proprio i prezzi ridotti potrebbero attirare i consumatori, finora reticenti agli acquisti di medicinali sul web ma ormai da mesi abituati agli acquisti online, in prevalenza su Amazon, con la pandemia che li ha costretti a casa, Il colosso di Bezos scommette proprio sul cambio delle abitudini dei consumatori che, complice il Covid-19, hanno in massa voltato le spalle al commercio tradizionale e si sono riversati online preferendo Amazon su tutti per lo shopping, dagli alimentari ai beni per la casa.

Leggi anche Intermediari e fornitori, il doppio ruolo di Amazon che le grandi multe non risolvono

«Siamo consapevoli dell'importanza di medicinali a prezzi convenienti e riteniamo che gli abbonati Prime vedranno un notevole valore» nel nuovo servizio, afferma Jamil Ghani, vice presidente di Amazon Prime. La farmacia online «è un'importante e necessaria aggiunta alla piattaforma», aggiunge Doug Herrington, vicepresidente della divisione consumatori in Nord America di Amazon.

Nel 2018 Amazon ha mosso i primi passi nel settore acquistando PillPack per oltre 700 milioni di dollari. Il servizio PillPack è per coloro che soffrono di malattie croniche e assumono diversi medicinali al giorno. La farmacia lanciata prende ispirazione proprio da PillPack ma amplia il raggio d'azione a un pubblico ben maggiore